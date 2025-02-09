09 февраля 2025

Мэр Лошкин требует усилить борьбу с телефонным мошенничеством в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное заседание в мэрии. Челябинск, лошкин алексей
Нужно вести разъяснительную работу с нашими пенсионерами, говорит Лошкин Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин требует усилить борьбу с телефонными мошенниками, которые обманывают жителей города. Об этом он заявил на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU с места события. На прошлой неделе пенсионерка перевела мошенникам 22 млн рублей, а пожилой мужчина бросил коктейль Молотова в здание управления культуры в Челябинске.

«Нужно вести разъяснительную работу с нашими пенсионерами. Главы районов, включайтесь в эту работу, подключайте управляющие компании, общедомовые чаты. Факты вопиющие», — заявил 10 февраля на аппаратном совещании в мэрии Лошкин.

На прошлой неделе 62-летняя пенсионерка, которая работала в компании «Транснефть», перевела мошенникам 22 миллиона рублей. «К сожалению, поставили рекорд по Челябинску», — сообщил начальник УМВД Челябинска Андрей Меньшенин.

Женщину обвинили в поддержке террористов и помощи Украине. Ей пригрозили уголовным делом, если она не будет сотрудничать со следствием и не переведет деньги на безопасный счет.

Другой случай, связанный с телефонным мошенничеством, произошел в конце недели. Пенсионер бросил на крыльцо управления культуры на улице Цвиллинга в Челябинске бутылку с зажигательной смесью. Огонь смогла погасить проходившая мимо девушка. Мужчина действовал под влиянием мошенников.

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Глава Челябинска Алексей Лошкин требует усилить борьбу с телефонными мошенниками, которые обманывают жителей города. Об этом он заявил на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU с места события. На прошлой неделе пенсионерка перевела мошенникам 22 млн рублей, а пожилой мужчина бросил коктейль Молотова в здание управления культуры в Челябинске. «Нужно вести разъяснительную работу с нашими пенсионерами. Главы районов, включайтесь в эту работу, подключайте управляющие компании, общедомовые чаты. Факты вопиющие», — заявил 10 февраля на аппаратном совещании в мэрии Лошкин. На прошлой неделе 62-летняя пенсионерка, которая работала в компании «Транснефть», перевела мошенникам 22 миллиона рублей. «К сожалению, поставили рекорд по Челябинску», — сообщил начальник УМВД Челябинска Андрей Меньшенин. Женщину обвинили в поддержке террористов и помощи Украине. Ей пригрозили уголовным делом, если она не будет сотрудничать со следствием и не переведет деньги на безопасный счет. Другой случай, связанный с телефонным мошенничеством, произошел в конце недели. Пенсионер бросил на крыльцо управления культуры на улице Цвиллинга в Челябинске бутылку с зажигательной смесью. Огонь смогла погасить проходившая мимо девушка. Мужчина действовал под влиянием мошенников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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