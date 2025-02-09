Мэр Лошкин требует усилить борьбу с телефонным мошенничеством в Челябинске

Нужно вести разъяснительную работу с нашими пенсионерами, говорит Лошкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Алексей Лошкин требует усилить борьбу с телефонными мошенниками, которые обманывают жителей города. Об этом он заявил на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU с места события. На прошлой неделе пенсионерка перевела мошенникам 22 млн рублей, а пожилой мужчина бросил коктейль Молотова в здание управления культуры в Челябинске.

«Нужно вести разъяснительную работу с нашими пенсионерами. Главы районов, включайтесь в эту работу, подключайте управляющие компании, общедомовые чаты. Факты вопиющие», — заявил 10 февраля на аппаратном совещании в мэрии Лошкин.

На прошлой неделе 62-летняя пенсионерка, которая работала в компании «Транснефть», перевела мошенникам 22 миллиона рублей. «К сожалению, поставили рекорд по Челябинску», — сообщил начальник УМВД Челябинска Андрей Меньшенин.

Женщину обвинили в поддержке террористов и помощи Украине. Ей пригрозили уголовным делом, если она не будет сотрудничать со следствием и не переведет деньги на безопасный счет.

Другой случай, связанный с телефонным мошенничеством, произошел в конце недели. Пенсионер бросил на крыльцо управления культуры на улице Цвиллинга в Челябинске бутылку с зажигательной смесью. Огонь смогла погасить проходившая мимо девушка. Мужчина действовал под влиянием мошенников.