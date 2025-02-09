09 февраля 2025

Зеленский поздравил страны Балтии с отключением от российского электричества

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский поздравил страны Балтии с отказом от российского электричества
Зеленский поздравил страны Балтии с отказом от российского электричества Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский поздравил страны Балтии с отсоединением от российской энергосистемы и полной синхронизацией их сетей с европейской континентальной системой. Событие, по словам Зеленского, имеет значение для безопасности и независимости региона.

«Сегодня — важное событие для нашего региона, в целом для Европы. Государства Балтии, хорошие друзья Украины, отсоединились от российской энергосети. <...> Украина это уже сделала в 22-м году, и сейчас Балтийские государства тоже избавились от зависимости», — заявил Зеленский. Об этом он написал в своем telegram-канале. 

Зеленский подчеркнул важность этого шага для укрепления общеевропейской безопасности. В своем выступлении он обратил внимание на необходимость уменьшения зависимости Европы от энергоресурсов России и расширение сотрудничества с другими регионами, например, с Северной Америкой и странами Ближнего Востока. 

Ранее Латвия, Литва и Эстония официально завершили процесс отделения своих энергетических систем от России. Начали процесс постепенного отказа от использования российской электроэнергии страны Балтии еще в 2009 году. Изначально планировалось полностью отключиться от этих энергоресурсов к 2026 году. Однако, в связи с возникновением «рисков для балтийской энергосистемы», было достигнуто соглашение между Балтийскими странами, Польшей и Европейской комиссией о более раннем прекращении использования электроэнергии из Российской Федерации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение стран Балтии «свободой от угроз и шантажа». Электросети стран Балтии уже завершили тестирование работы в автономном режиме. Они синхронизировались с ЕС через Литву и Польшу. 

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Глава Украины Владимир Зеленский поздравил страны Балтии с отсоединением от российской энергосистемы и полной синхронизацией их сетей с европейской континентальной системой. Событие, по словам Зеленского, имеет значение для безопасности и независимости региона. «Сегодня — важное событие для нашего региона, в целом для Европы. Государства Балтии, хорошие друзья Украины, отсоединились от российской энергосети. <...> Украина это уже сделала в 22-м году, и сейчас Балтийские государства тоже избавились от зависимости», — заявил Зеленский. Об этом он написал в своем telegram-канале.  Зеленский подчеркнул важность этого шага для укрепления общеевропейской безопасности. В своем выступлении он обратил внимание на необходимость уменьшения зависимости Европы от энергоресурсов России и расширение сотрудничества с другими регионами, например, с Северной Америкой и странами Ближнего Востока.  Ранее Латвия, Литва и Эстония официально завершили процесс отделения своих энергетических систем от России. Начали процесс постепенного отказа от использования российской электроэнергии страны Балтии еще в 2009 году. Изначально планировалось полностью отключиться от этих энергоресурсов к 2026 году. Однако, в связи с возникновением «рисков для балтийской энергосистемы», было достигнуто соглашение между Балтийскими странами, Польшей и Европейской комиссией о более раннем прекращении использования электроэнергии из Российской Федерации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение стран Балтии «свободой от угроз и шантажа». Электросети стран Балтии уже завершили тестирование работы в автономном режиме. Они синхронизировались с ЕС через Литву и Польшу. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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