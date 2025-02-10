Прокуратура вскрыла нарушения в думе Екатеринбурга, но спикер избежит наказания

10 февраля 2025 в 21:31 Размер текста - 17 +

Ранее ходили слухи, что в прокуратуре якобы хотят Анне Гурарий отомстить (впрочем, подтверждений нет) Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура Екатеринбурга завершила проверку в гордуме по поводу работы с обращениями граждан. Как стало известно URA.RU, ведомство выявило нарушения. Спикер Анна Гурарий наказания (административного) избежит. И есть две версии, почему. По итогам аудита прокуратура пришла к выводу, что дума «фактически подменяет собой другие органы власти». «Часть обращений, которые дума должна по компетенции направить в тот или иной орган, она оставляет у себя, готовит запросы [в инстанции], получает на них ответы и отдает заявителям. Регулярно продлевая при этом сроки ответов на обращения», — поделился источник агентства, близкий к прокуратуре. У гордумы при этом иной взгляд на ситуацию. «В чем суть представительной власти? Защищать интересы горожан, быть эффективным посредником между ними и ведомствами, предоставлять максимально полную информацию по различным проблемам. Работа с обращениями исторически выстраивалась по принципу „единого окна“. И прежде претензий не было», — объяснил позицию думы один из ее старожилов. Проверка, как сообщало URA.RU, стартовала в конце января. Близкий к прокуратуре собеседник утверждает, что она плановая. В то время как другие источники URA.RU полагали, что это могут быть происки политических оппонентов Гурарий или месть ей со стороны прокуроров за думы отменять по их требованию решение о легализации частных крематориев. Новость по теме В прокуратуре ополчились на спикера думы Екатеринбурга По одной версии, Гурарий не попадает под административную ответственность (а для политиков такой вид наказания неприятен тем, что в случае повторного нарушения возможна дисквалификация) просто потому, что работу с обращениями граждан курирует не она. По другой версии, за Гурарий мог вступиться кто-то из старших товарищей или дружественные силы. «Она в последние пару недель искала поддержки», — утверждает второй источник URA.RU, знакомый с ходом прокурорской проверки. По его информации, история не завершена. «Ведь областная прокуратура может не согласиться с решением городской», — многозначительно прокомментировал источник. Сама Анна Гурарий от комментариев по теме воздерживается — ведь еще не видела итоговый акт проверки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Екатеринбурга завершила проверку в гордуме по поводу работы с обращениями граждан. Как стало известно URA.RU, ведомство выявило нарушения. Спикер Анна Гурарий наказания (административного) избежит. И есть две версии, почему. По итогам аудита прокуратура пришла к выводу, что дума «фактически подменяет собой другие органы власти». «Часть обращений, которые дума должна по компетенции направить в тот или иной орган, она оставляет у себя, готовит запросы [в инстанции], получает на них ответы и отдает заявителям. Регулярно продлевая при этом сроки ответов на обращения», — поделился источник агентства, близкий к прокуратуре. У гордумы при этом иной взгляд на ситуацию. «В чем суть представительной власти? Защищать интересы горожан, быть эффективным посредником между ними и ведомствами, предоставлять максимально полную информацию по различным проблемам. Работа с обращениями исторически выстраивалась по принципу „единого окна“. И прежде претензий не было», — объяснил позицию думы один из ее старожилов. Проверка, как сообщало URA.RU, стартовала в конце января. Близкий к прокуратуре собеседник утверждает, что она плановая. В то время как другие источники URA.RU полагали, что это могут быть происки политических оппонентов Гурарий или месть ей со стороны прокуроров за думы отменять по их требованию решение о легализации частных крематориев. По одной версии, Гурарий не попадает под административную ответственность (а для политиков такой вид наказания неприятен тем, что в случае повторного нарушения возможна дисквалификация) просто потому, что работу с обращениями граждан курирует не она. По другой версии, за Гурарий мог вступиться кто-то из старших товарищей или дружественные силы. «Она в последние пару недель искала поддержки», — утверждает второй источник URA.RU, знакомый с ходом прокурорской проверки. По его информации, история не завершена. «Ведь областная прокуратура может не согласиться с решением городской», — многозначительно прокомментировал источник. Сама Анна Гурарий от комментариев по теме воздерживается — ведь еще не видела итоговый акт проверки.