Заморозка Вашингтоном программ поддержки привела к резкому снижению финансирования проектов, нацеленных на помощь Киеву в расследовании военных преступлений. Об этом рассказали источники, знакомые с деталями процессов. Информация подтверждается официальными украинскими документами.
«Под вопрос поставлено дальнейшее субсидирование деятельности шести проектов с общим бюджетом в 89 млн долларов. В частности, свою экспертную оценку Киеву предоставляла Консультативная группа по расследованию особо тяжких преступлений на Украине (ACA)», — на сведения источников и официальные бумаги ссылается Reuters.
Еще две инициативы курировало прекратившее работу Агентство США по международному развитию (USAID), три — финансировало Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности. Одним проектом напрямую руководил американский госдеп.
Решение президента США Дональда Трампа лишить Киев помощи уже сказалось на военной сфере. Указ, помимо Украины, затронул Иорданию и Тайвань, отмечет телеканал 360. При этом аналитики подсчитали — украинский конфликт принес Соединенным Штатам рекордную выручку, пишет «Национальная служба новостей». В офисе украинского лидера еще надеются, что Вашингтон пересмотрит решение о поддержке, передает RT.
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