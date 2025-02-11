«Ростех» импортозаместил двигатель «Суперджета»

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в состав госкорпорации «Ростех», передала первые двигатели ПД-8 для установки на региональный авиалайнер SJ-100. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. Отмечается, что следующим этапом станут летные испытания силовых установок.
«Предприятия Ростеха ускоренными темпами завершают программу импортозамещения основных систем и агрегатов самолета SJ-100. Двигатели ПД-8 переданы нашим авиастроителям в Комсомольске-на-Амуре, которые совместно с представителями ОДК проведут доводочные работы непосредственно на заводе и подготовят самолет к первому полету с отечественными силовыми установками», — заявил Артяков. Его слова приводятся в пресс-релизе на сайте компании.
Разработанный на предприятии «ОДК-Сатурн», двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 воплощает в себе новейшие технологии. Процесс создания двигателя включал в себя участие основных предприятий «Ростеха» и опирался на опыт разработки более мощного двигателя ПД-14. В дальнейшем планируется, что новый двигатель сможет использоваться также на амфибийном самолете Бе-200. Помимо этого, специалисты ОДК на данный момент активно занимаются разработкой силовой установки для тяжелых транспортных вертолетов на базе ПД-8.
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