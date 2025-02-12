В Европе назвали главный кошмар по поводу мирных переговоров по Украине

FT: сделка Путина и Трампа в обход ЕС и Украины станет кошмаром для Европы
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Возможная сделка Путина и Трампа в обход Европы вызвала беспокойство ЕС
Возможная сделка Путина и Трампа в обход Европы вызвала беспокойство ЕС Фото:

Потенциальное российско-американское соглашение, заключенное без участия европейских стран и Украины, может стать кошмаром для европейских лидеров. Европейские страны убеждены, что обеспечение надежных гарантий безопасности для Киева является ключевым условием для достижения соглашения.

«Худший кошмар французского президента [Эмманюэля Макрона], как и многих его коллег — это российско-американское соглашение, заключенное за спиной украинцев и европейцев», — сообщает Financial Times. В статье подчеркивается, что Европа должна активнее выражать свои интересы и предлагать конкретные инициативы.

Кроме того, правильная стратегия обеспечения надежных гарантий безопасности для Украины рассматривается как ключевой элемент любого соглашения. В процесс должны быть вовлечены все стороны, пишет издание. 

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Потенциальное российско-американское соглашение, заключенное без участия европейских стран и Украины, может стать кошмаром для европейских лидеров. Европейские страны убеждены, что обеспечение надежных гарантий безопасности для Киева является ключевым условием для достижения соглашения. «Худший кошмар французского президента [Эмманюэля Макрона], как и многих его коллег — это российско-американское соглашение, заключенное за спиной украинцев и европейцев», — сообщает Financial Times. В статье подчеркивается, что Европа должна активнее выражать свои интересы и предлагать конкретные инициативы. Кроме того, правильная стратегия обеспечения надежных гарантий безопасности для Украины рассматривается как ключевой элемент любого соглашения. В процесс должны быть вовлечены все стороны, пишет издание. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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