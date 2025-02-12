В Европе назвали главный кошмар по поводу мирных переговоров по Украине

Потенциальное российско-американское соглашение, заключенное без участия европейских стран и Украины, может стать кошмаром для европейских лидеров. Европейские страны убеждены, что обеспечение надежных гарантий безопасности для Киева является ключевым условием для достижения соглашения.
«Худший кошмар французского президента [Эмманюэля Макрона], как и многих его коллег — это российско-американское соглашение, заключенное за спиной украинцев и европейцев», — сообщает Financial Times. В статье подчеркивается, что Европа должна активнее выражать свои интересы и предлагать конкретные инициативы.
Кроме того, правильная стратегия обеспечения надежных гарантий безопасности для Украины рассматривается как ключевой элемент любого соглашения. В процесс должны быть вовлечены все стороны, пишет издание.
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