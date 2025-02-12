Делегация Тульской области во главе с губернатором Дмитрием Миляевым посетила Челябинский завод электротранспорта. Принимающая сторона показала линию для производства троллейбусов и электробусов компании «Синара-Городские Машины». Как сообщил URA.RU руководитель обособленного подразделения Группы Синара в Челябинске Илья Таболин, мощности завода позволяют гибко реагировать на потребности рынка и производить колесный электротранспорт разного типа, серийное производство электробусов начнется в 2025 году.
«С момента запуска завода в марте 2023 года мы фиксируем заинтересованность российских регионов в троллейбусах „Синара“. Это наша собственная разработка, она отвечает всем современным требованиям к комфорту водителя и пассажиров, при этом отличается высокой энергоэффективностью. В ходе визита тульской делегации мы предложили коллегам опробовать нашу технику на маршрутах Тулы», — рассказал Таболин. На предприятии представили возможность оснащения машин системой увеличенного автономного хода, а также варианты «ливреи» и «начинки» салона в соответствии с пожеланиями заказчика.
Делегация осмотрела полный цикл изготовления троллейбусов «Синара-6254» и электробусов «Синара-6253», начиная от участков заготовки и сварки кузова машин, заканчивая итоговой диагностикой. С конвейера завода могут выпускать до 350 машин в год. Троллейбусы «Синара» уже работают на маршрутах Челябинска, Ярославля, Миасса, Екатеринбурга и Калининграда. 12 февраля троллейбус челябинского производства впервые вышел на линию в Санкт-Петербурге.
Завод способен выпускать транспорт в различных комплектациях в зависимости от потребностей заказчика. Весь транспорт челябинского производства оснащен спецоборудованием для маломобильных пассажиров, системами автоинформирования, автоматического тушения пожаров, видеонаблюдения, климат-контролем и зарядными устройствами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!