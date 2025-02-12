12 февраля 2025

Врачи ХМАО раскрыли, как распознать у себя рак. Инфографика

Врачи ХМАО рассказали, по каким признакам можно определить у себя рак
© Служба новостей «URA.RU»
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Признаки онкологии
Признаки онкологии Фото:

Онкологи Югры раскрыли, по каким признакам можно определить у себя самые распространенные виды рака. Об этом URA.RU сообщили в окружном депздраве.

«Совпадение симптомов не обязательно означает онкологию. Однако это точно повод обратится к врачу», — подчеркнули в ведомстве.

Признаки рака легкого

Приступообразный кашель, при котором не помогают препараты

Одышка во время небольшой физнагрузки

Кровь в мокроте

Боль в области грудной клетки

Онконаследственность

Признаки рака кожи

Воспалились лимфоузлы

Родинка поменяла размер, форму, окраску либо стала ассиметрична

На родинке появились корочки и язвы

Место родинки или пигментации кровоточит

Признаки рака матки

Боль внизу живота и во время полового акта

Дискомфорт при мочеиспускании

Менструацию во время менопаузы

Кровянистые, гнойные или белые выделения без установленных причин

Признаки рака предстательной железы

Недержание мочи и примесь крови в ней

Затрудненное мочеиспускание со слабой струей

Дискомфорт при сидении

Боль в промежности

Эректильная дисфункция

Признаки рака молочной железы

Увеличение подмышечных лимфоузлов

Болезненное уплотнение в молочной железе

Выделения из сосков с кровью или гноем

Онконаследственность

Ранее URA.RU сообщало, что главный онколог Югры раскрыл наиболее распространенные виды рака у югорчан. Всего в регионе на учете у онкологов состоит более 40 тысяч жителей, а за последний год выявлено 4670 человек, страдающих онкозаболеваниями.

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Онкологи Югры раскрыли, по каким признакам можно определить у себя самые распространенные виды рака. Об этом URA.RU сообщили в окружном депздраве. «Совпадение симптомов не обязательно означает онкологию. Однако это точно повод обратится к врачу», — подчеркнули в ведомстве. Признаки рака легкого Приступообразный кашель, при котором не помогают препараты Одышка во время небольшой физнагрузки Кровь в мокроте Боль в области грудной клетки Онконаследственность Признаки рака кожи Воспалились лимфоузлы Родинка поменяла размер, форму, окраску либо стала ассиметрична На родинке появились корочки и язвы Место родинки или пигментации кровоточит Признаки рака матки Боль внизу живота и во время полового акта Дискомфорт при мочеиспускании Менструацию во время менопаузы Кровянистые, гнойные или белые выделения без установленных причин Признаки рака предстательной железы Недержание мочи и примесь крови в ней Затрудненное мочеиспускание со слабой струей Дискомфорт при сидении Боль в промежности Эректильная дисфункция Признаки рака молочной железы Увеличение подмышечных лимфоузлов Болезненное уплотнение в молочной железе Выделения из сосков с кровью или гноем Онконаследственность Ранее URA.RU сообщало, что главный онколог Югры раскрыл наиболее распространенные виды рака у югорчан. Всего в регионе на учете у онкологов состоит более 40 тысяч жителей, а за последний год выявлено 4670 человек, страдающих онкозаболеваниями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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