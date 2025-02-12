Онкологи Югры раскрыли, по каким признакам можно определить у себя самые распространенные виды рака. Об этом URA.RU сообщили в окружном депздраве.
«Совпадение симптомов не обязательно означает онкологию. Однако это точно повод обратится к врачу», — подчеркнули в ведомстве.
Признаки рака легкого
Приступообразный кашель, при котором не помогают препараты
Одышка во время небольшой физнагрузки
Кровь в мокроте
Боль в области грудной клетки
Онконаследственность
Признаки рака кожи
Воспалились лимфоузлы
Родинка поменяла размер, форму, окраску либо стала ассиметрична
На родинке появились корочки и язвы
Место родинки или пигментации кровоточит
Признаки рака матки
Боль внизу живота и во время полового акта
Дискомфорт при мочеиспускании
Менструацию во время менопаузы
Кровянистые, гнойные или белые выделения без установленных причин
Признаки рака предстательной железы
Недержание мочи и примесь крови в ней
Затрудненное мочеиспускание со слабой струей
Дискомфорт при сидении
Боль в промежности
Эректильная дисфункция
Признаки рака молочной железы
Увеличение подмышечных лимфоузлов
Болезненное уплотнение в молочной железе
Выделения из сосков с кровью или гноем
Онконаследственность
Ранее URA.RU сообщало, что главный онколог Югры раскрыл наиболее распространенные виды рака у югорчан. Всего в регионе на учете у онкологов состоит более 40 тысяч жителей, а за последний год выявлено 4670 человек, страдающих онкозаболеваниями.
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