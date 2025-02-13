«Россети Ленэнерго» выявили 40 тысяч нарушений на своей инфраструктуре

В 2024 году «Россети Ленэнерго» на опорах линий электропередачи обнаружили незаконное размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Об этом сообщила пресс-служба электросетевой компании.
«В 2024 году „Россети Ленэнерго“ зафиксировали незаконное размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на 40 320 опорах ЛЭП», — сообщает пресс-служба «Россети Ленэнерго». Это нарушение не только создает угрозу надежности работы энергетических объектов, но и может привести к нарушению электроснабжения потребителей.
По данным пресс-службы, недобросовестные организации, осуществляющие монтаж ВОЛС, часто используют неквалифицированный персонал, что увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций и электротравм. Нарушение правил эксплуатации электрических сетей может привести к серьезным последствиям, включая летальные исходы. «Россети Ленэнерго» активно применяют меры правового воздействия к владельцам нелегализованных ВОЛС, включая гражданскую, административную и уголовную ответственность. Компания также проводит демонтаж незаконных конструкций и взыскивает плату за использование своей инфраструктуры без соответствующих договоров.
Однако, несмотря на проблемы, «Россети Ленэнерго» открыты для сотрудничества с законопослушными провайдерами. Компания готова оперативно рассматривать заявки на законное использование своих опор и согласовывать условия монтажа ВОЛС. Позитивная динамика заметна: количество законных обращений от операторов связи растет, что свидетельствует о желании провайдеров работать в рамках закона.
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