Корпорация пермских властей ищет подрядчика для строительства Восточного обхода

ООО «Дом.59», которое входит в АО «Корпорация развития Пермского края», ищет подрядчика для строительства и реконструкции Восточного обхода Перми. Работы оценили почти в два миллиарда рублей.
«Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги Восточный обход Перми. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,9 млрд рублей. Заказчиком выступает ООО „Специализированный застройщик“ „Дом.59“», — следует из техзадания на сайте госзакупок.
Ранее URA.RU рассказывало, что «Дом.59» ищет субподрядчиков для реконструкции Чусовского моста за 2,5 млрд рублей. В конце 2022 года старый мост закрыли на ремонт, но работы так и не были выполнены. В октябре 2023 года пермские власти расторгли договор с подрядчиком АО «Стройтрансгаз».
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