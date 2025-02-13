13 февраля 2025

Корпорация пермских властей ищет подрядчика для строительства Восточного обхода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Восточный обход отремонтируют за 1,9 млрд рублей
Восточный обход отремонтируют за 1,9 млрд рублей Фото:

ООО «Дом.59», которое входит в АО «Корпорация развития Пермского края», ищет подрядчика для строительства и реконструкции Восточного обхода Перми. Работы оценили почти в два миллиарда рублей.

«Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги Восточный обход Перми. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,9 млрд рублей. Заказчиком выступает ООО „Специализированный застройщик“ „Дом.59“», — следует из техзадания на сайте госзакупок.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Дом.59» ищет субподрядчиков для реконструкции Чусовского моста за 2,5 млрд рублей. В конце 2022 года старый мост закрыли на ремонт, но работы так и не были выполнены. В октябре 2023 года пермские власти расторгли договор с подрядчиком АО «Стройтрансгаз».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ООО «Дом.59», которое входит в АО «Корпорация развития Пермского края», ищет подрядчика для строительства и реконструкции Восточного обхода Перми. Работы оценили почти в два миллиарда рублей. «Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги Восточный обход Перми. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,9 млрд рублей. Заказчиком выступает ООО „Специализированный застройщик“ „Дом.59“», — следует из техзадания на сайте госзакупок. Ранее URA.RU рассказывало, что «Дом.59» ищет субподрядчиков для реконструкции Чусовского моста за 2,5 млрд рублей. В конце 2022 года старый мост закрыли на ремонт, но работы так и не были выполнены. В октябре 2023 года пермские власти расторгли договор с подрядчиком АО «Стройтрансгаз».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...