Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал поддержать спортсменок ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» (Златоуст), выступающих на Чемпионате России. Чтобы поднять соревновательный дух команды, 14 февраля глава региона прибыл в бассейн «Строитель», напутствовав ее участниц на победу. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Игры 16-го тура Чемпионата России по водному поло проходят в Челябинске в бассейне „Строитель“. Приехал поддержать наших девушек из „Динамо-Уралочка“ в матче с „Югрой“. Сегодня наши девушки победили. Завтра вторая встреча. Приходите поддержать „уралочек“, — написал губернатор.
Алексей Текслер также отметил, что в 2025 году «Динамо-Уралочка» отмечает свой 40-летний юбилей. Глава региона выразил надежду, что текущий сезон сложится для спортсменок успешно.
Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области поздравил команду «Уралочка» с победой 18 мая 2024 года на Чемпионате по водному поло. Он отметил, что второй год подряд ватерполистки побеждают в финале национального турнира.
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