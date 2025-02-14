Челябинский губернатор призвал поддержать прославленную спортивную команду. Фото

Алексей Текслер напутствовал «Динамо-Уралочку» на победу в Чемпионате России
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор призвал поддержать прославленных ватерполисток
Губернатор призвал поддержать прославленных ватерполисток Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал поддержать спортсменок ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» (Златоуст), выступающих на Чемпионате России. Чтобы поднять соревновательный дух команды, 14 февраля глава региона прибыл в бассейн «Строитель», напутствовав ее участниц на победу. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Игры 16-го тура Чемпионата России по водному поло проходят в Челябинске в бассейне „Строитель“. Приехал поддержать наших девушек из „Динамо-Уралочка“ в матче с „Югрой“. Сегодня наши девушки победили. Завтра вторая встреча. Приходите поддержать „уралочек“, — написал губернатор.

Алексей Текслер также отметил, что в 2025 году «Динамо-Уралочка» отмечает свой 40-летний юбилей. Глава региона выразил надежду, что текущий сезон сложится для спортсменок успешно.

Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области поздравил команду «Уралочка» с победой 18 мая 2024 года на Чемпионате по водному поло. Он отметил, что второй год подряд ватерполистки побеждают в финале национального турнира.

Алексей Текслер вместе с супругой приехал на матч «Динамо-Уралочки»
Алексей Текслер вместе с супругой приехал на матч «Динамо-Уралочки»
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал поддержать спортсменок ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» (Златоуст), выступающих на Чемпионате России. Чтобы поднять соревновательный дух команды, 14 февраля глава региона прибыл в бассейн «Строитель», напутствовав ее участниц на победу. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Игры 16-го тура Чемпионата России по водному поло проходят в Челябинске в бассейне „Строитель“. Приехал поддержать наших девушек из „Динамо-Уралочка“ в матче с „Югрой“. Сегодня наши девушки победили. Завтра вторая встреча. Приходите поддержать „уралочек“, — написал губернатор. Алексей Текслер также отметил, что в 2025 году «Динамо-Уралочка» отмечает свой 40-летний юбилей. Глава региона выразил надежду, что текущий сезон сложится для спортсменок успешно. Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области поздравил команду «Уралочка» с победой 18 мая 2024 года на Чемпионате по водному поло. Он отметил, что второй год подряд ватерполистки побеждают в финале национального турнира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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