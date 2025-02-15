В Саратовской области объявлена угроза атаки дронов

В Саратовской области из-за угрозы БПЛА приведены в готовность экстренные службы
В Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом в своем telegram-канале сообщает губернатор региона Роман Бусаргин.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА», — сообщает Бусаргин. По его словам, в регионе локально работают системы оповещения. Экстренные службы Саратовской области находятся в полной готовности.
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