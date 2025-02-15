В Калужской области из-за падения БПЛА начался пожар

В Дзержинском районе Калужской области на территории одного из промышленных предприятий произошел пожар после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Информацию об инциденте подтвердил губернатор региона Владислав Шапша.
«На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений», — заявил Шапша в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
На место происшествия были направлены спасательные отряды и оперативная бригада. Согласно первоначальным данным, жертв и пострадавших нет. Эксперты проводят расследование для выяснения всех деталей случившегося.
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