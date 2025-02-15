В Калужской области из-за падения БПЛА начался пожар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Калужской области в результате падения БПЛА загорелось строение
В Калужской области в результате падения БПЛА загорелось строение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Дзержинском районе Калужской области на территории одного из промышленных предприятий произошел пожар после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Информацию об инциденте подтвердил губернатор региона Владислав Шапша.

«На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений», — заявил Шапша в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

На место происшествия были направлены спасательные отряды и оперативная бригада. Согласно первоначальным данным, жертв и пострадавших нет. Эксперты проводят расследование для выяснения всех деталей случившегося.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дзержинском районе Калужской области на территории одного из промышленных предприятий произошел пожар после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Информацию об инциденте подтвердил губернатор региона Владислав Шапша. «На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений», — заявил Шапша в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что ситуация находится под контролем. На место происшествия были направлены спасательные отряды и оперативная бригада. Согласно первоначальным данным, жертв и пострадавших нет. Эксперты проводят расследование для выяснения всех деталей случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...