Евгений Браулов возглавил Департамент управления персоналом РЖД

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Евгений Браулов является выпускником Санкт-Петербургского государственного университета
Евгений Браулов является выпускником Санкт-Петербургского государственного университета Фото:

Евгений Браулов был назначен на пост начальника Департамента управления персоналом Российских железных дорог (РЖД). Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Браулов назначен начальником Департамента управления персоналом РЖД. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника кадрового департамента», — сообщает пресс-служба РЖД. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале компании. 

Евгений Юрьевич Браулов является выпускником Санкт-Петербургского государственного университета, где он получил степень кандидата экономических наук. Кроме того, он обладает двумя степенями MBA, это подчеркивает его высокую квалификацию в области управления и экономики. Всего в сфере кадровой работы на железнодорожном транспорте Браулов проработал 14 лет, из которых более десяти лет он посвятил работе именно в Департаменте управления персоналом РЖД. Смена на руководящей должности произошла после того, как прежний руководитель департамента, Сергей Саратов, перешел на должность заместителя главы РЖД.

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Евгений Браулов был назначен на пост начальника Департамента управления персоналом Российских железных дорог (РЖД). Об этом рассказали в пресс-службе компании. «Браулов назначен начальником Департамента управления персоналом РЖД. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника кадрового департамента», — сообщает пресс-служба РЖД. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале компании.  Евгений Юрьевич Браулов является выпускником Санкт-Петербургского государственного университета, где он получил степень кандидата экономических наук. Кроме того, он обладает двумя степенями MBA, это подчеркивает его высокую квалификацию в области управления и экономики. Всего в сфере кадровой работы на железнодорожном транспорте Браулов проработал 14 лет, из которых более десяти лет он посвятил работе именно в Департаменте управления персоналом РЖД. Смена на руководящей должности произошла после того, как прежний руководитель департамента, Сергей Саратов, перешел на должность заместителя главы РЖД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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