В Екатеринбурге бизнесмен лишился двух миллионов, заглянув на сайт знакомств

18 февраля 2025 в 14:20 Размер текста - 17 +

Предприниматель хотел вложиться в биржу, но потерял все Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге бизнесмен потерял 1,8 млн рублей, познакомившись с девушкой в интернете. Она оказалась мошенницей, которая предложила ему заработок через игру на фондовой бирже. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал источник. По его словам, в ноябре предприниматель познакомился с некой Алиной, которая рассказала о своем заработке. «Девушка пояснила, что состоит в команде, в которой аналитики помогают зарабатывать деньги. Затем она стала расспрашивать, зачем мужчина вложился в ипотеку, если мог потратиться в биржу и преумножить капитал», — сказал инсайдер. Затем потерпевшего свели с «аналитиком», который помог зарегистрироваться на бирже. Бизнесмен продал квартиру, оформил кредит и занял в долг. «Получившуюся сумму он перевел на чужую банковскую карту, после этого с ними перестали выходить на связь. Тогда он понял, что стал жертвой аферистов», — заключил собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Силовики ищут преступников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге бизнесмен потерял 1,8 млн рублей, познакомившись с девушкой в интернете. Она оказалась мошенницей, которая предложила ему заработок через игру на фондовой бирже. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал источник. По его словам, в ноябре предприниматель познакомился с некой Алиной, которая рассказала о своем заработке. «Девушка пояснила, что состоит в команде, в которой аналитики помогают зарабатывать деньги. Затем она стала расспрашивать, зачем мужчина вложился в ипотеку, если мог потратиться в биржу и преумножить капитал», — сказал инсайдер. Затем потерпевшего свели с «аналитиком», который помог зарегистрироваться на бирже. Бизнесмен продал квартиру, оформил кредит и занял в долг. «Получившуюся сумму он перевел на чужую банковскую карту, после этого с ними перестали выходить на связь. Тогда он понял, что стал жертвой аферистов», — заключил собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Силовики ищут преступников.