В Екатеринбурге бизнесмен лишился двух миллионов, заглянув на сайт знакомств

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Пресс-завтрак с генеральным директором «УГМК-Застройщик» Евгением Мордовиным. Екатеринбург , переговоры, бизнесмен, руки
Предприниматель хотел вложиться в биржу, но потерял все Фото:

В Екатеринбурге бизнесмен потерял 1,8 млн рублей, познакомившись с девушкой в интернете. Она оказалась мошенницей, которая предложила ему заработок через игру на фондовой бирже. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал источник.

По его словам, в ноябре предприниматель познакомился с некой Алиной, которая рассказала о своем заработке. «Девушка пояснила, что состоит в команде, в которой аналитики помогают зарабатывать деньги. Затем она стала расспрашивать, зачем мужчина вложился в ипотеку, если мог потратиться в биржу и преумножить капитал», — сказал инсайдер.

Затем потерпевшего свели с «аналитиком», который помог зарегистрироваться на бирже. Бизнесмен продал квартиру, оформил кредит и занял в долг. «Получившуюся сумму он перевел на чужую банковскую карту, после этого с ними перестали выходить на связь. Тогда он понял, что стал жертвой аферистов», — заключил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Силовики ищут преступников.

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В Екатеринбурге бизнесмен потерял 1,8 млн рублей, познакомившись с девушкой в интернете. Она оказалась мошенницей, которая предложила ему заработок через игру на фондовой бирже. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал источник. По его словам, в ноябре предприниматель познакомился с некой Алиной, которая рассказала о своем заработке. «Девушка пояснила, что состоит в команде, в которой аналитики помогают зарабатывать деньги. Затем она стала расспрашивать, зачем мужчина вложился в ипотеку, если мог потратиться в биржу и преумножить капитал», — сказал инсайдер. Затем потерпевшего свели с «аналитиком», который помог зарегистрироваться на бирже. Бизнесмен продал квартиру, оформил кредит и занял в долг. «Получившуюся сумму он перевел на чужую банковскую карту, после этого с ними перестали выходить на связь. Тогда он понял, что стал жертвой аферистов», — заключил собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Силовики ищут преступников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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