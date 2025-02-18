Обновление трамвайного парка в Екатеринбурге растянется на несколько лет

Вице-мэр Екатеринбурга Галямов: обновление трамвайного парка займет пять лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На обновление трамваев понадобится несколько лет
На обновление трамваев понадобится несколько лет Фото:

Обновление трамвайного парка в Екатеринбурге, вероятно, растянется на пять лет. Об этом рассказал вице-мэр Рустам Галямов в ходе круглого стола с застройщиками, передает корреспондент URA.RU. 

«Задача минимум в этому году — обновить троллейбусный парк. Обновление трамвайного парка надо планировать на пять лет», — заявил Галямов.

Кроме того, он также подвел предварительные итоги транспортной реформы. С начала действия брутто-контрактов перевозчики стали чаще выходить на линии, даже после 21:00 и в выходные дни. Также вырос пассажиропоток. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обновление трамвайного парка в Екатеринбурге, вероятно, растянется на пять лет. Об этом рассказал вице-мэр Рустам Галямов в ходе круглого стола с застройщиками, передает корреспондент URA.RU.  «Задача минимум в этому году — обновить троллейбусный парк. Обновление трамвайного парка надо планировать на пять лет», — заявил Галямов. Кроме того, он также подвел предварительные итоги транспортной реформы. С начала действия брутто-контрактов перевозчики стали чаще выходить на линии, даже после 21:00 и в выходные дни. Также вырос пассажиропоток. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...