Обновление трамвайного парка в Екатеринбурге растянется на несколько лет

Обновление трамвайного парка в Екатеринбурге, вероятно, растянется на пять лет. Об этом рассказал вице-мэр Рустам Галямов в ходе круглого стола с застройщиками, передает корреспондент URA.RU.
«Задача минимум в этому году — обновить троллейбусный парк. Обновление трамвайного парка надо планировать на пять лет», — заявил Галямов.
Кроме того, он также подвел предварительные итоги транспортной реформы. С начала действия брутто-контрактов перевозчики стали чаще выходить на линии, даже после 21:00 и в выходные дни. Также вырос пассажиропоток.
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