Свердловчанка отказалась платить за сына, который поджег ребенка. Фото, видео

20 февраля 2025 в 16:51 Размер текста - 17 +

Ярослава облили бензином, после чего в него бросили зажигалку (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Мать подростка из Екатеринбурга, осужденного за поджог сверстника, отказалась выплачивать компенсацию морального ущерба в размере 850 тысяч рублей семье пострадавшего. Об этом URA.RU рассказала мама потерпевшего мальчика Вера Карпова. Агентство рассказывало о том, что в августе 2023 года двое подростков облили бензином и подожгли 13-летнего Ярослава Карпова. Мальчик получил 50% ожогов тела. После лечения и операции по пересадке кожи в Детской клинической больнице №9 Карпов выжил, но получил инвалидность. Региональный СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего) в отношении одного из нападавших по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. «С одной стороны, тяжело давить на человека, ссылающегося на финансовые трудности, особенно когда речь идет о такой крупной сумме. С другой стороны, совершенно справедливо, что я рассчитываю на компенсацию, присужденную судом, чтобы обеспечить сыну необходимую реабилитацию и улучшить его жизнь после трагедии, произошедшей по вине ее сына. Отказ матери поджигателя платить до совершеннолетия (сейчас юноше 17 лет) несмотря на решение, ставит меня в отчаянное положение. Я надеюсь, что все-таки здравый смысл восторжествует», — посетовала Вера. Редакция URA.RU не располагает контактными данными матери осужденного подростка. Мы готовы предоставить ей возможность использовать нашу платформу для того, чтобы выразить свою точку зрения. Для этого необходимо написать на электронную почту автору материала Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать подростка из Екатеринбурга, осужденного за поджог сверстника, отказалась выплачивать компенсацию морального ущерба в размере 850 тысяч рублей семье пострадавшего. Об этом URA.RU рассказала мама потерпевшего мальчика Вера Карпова. Агентство рассказывало о том, что в августе 2023 года двое подростков облили бензином и подожгли 13-летнего Ярослава Карпова. Мальчик получил 50% ожогов тела. После лечения и операции по пересадке кожи в Детской клинической больнице №9 Карпов выжил, но получил инвалидность. Региональный СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего) в отношении одного из нападавших по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. «С одной стороны, тяжело давить на человека, ссылающегося на финансовые трудности, особенно когда речь идет о такой крупной сумме. С другой стороны, совершенно справедливо, что я рассчитываю на компенсацию, присужденную судом, чтобы обеспечить сыну необходимую реабилитацию и улучшить его жизнь после трагедии, произошедшей по вине ее сына. Отказ матери поджигателя платить до совершеннолетия (сейчас юноше 17 лет) несмотря на решение, ставит меня в отчаянное положение. Я надеюсь, что все-таки здравый смысл восторжествует», — посетовала Вера. Редакция URA.RU не располагает контактными данными матери осужденного подростка. Мы готовы предоставить ей возможность использовать нашу платформу для того, чтобы выразить свою точку зрения. Для этого необходимо написать на электронную почту автору материала Dzhallatova@ura.ru.