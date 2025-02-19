Подросток, который облил бензином ребенка и поджег в Екатеринбурге, сел в тюрьму. Фото, видео

В колонию на 4,6 года отправили уральца, который облил бензином ребенка и поджег

20 февраля 2025 в 08:41 Размер текста - 17 +

Ярослав после инцидента стал инвалидом Фото: личный архив Веры Карповой Подростку из Екатеринбурга, который облил бензином и поджег 13-летнего товарища, назначено наказание в виде 4,6 года лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии. В момент совершения преступления осужденному было 16 лет. Соответствующий судебный документ находится в распоряжении URA.RU. Агентство рассказывало о том, что в августе 2023 года двое подростков облили бензином и подожгли 13-летнего Ярослава Карпова. Мальчик получил 50% ожогов тела. После лечения и операции по пересадке кожи в Детской клинической больнице №9 Карпов выжил, но получил инвалидность. Региональный СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего) в отношении одного из нападавших по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. «Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. „д, е, и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. Взыскать в пользу Карпова Ярослава в счет компенсации морального вреда 850 000 рублей», — говорится в документе. Мать пострадавшего мальчика Вера в беседе с корреспондентом URA.RU заявила, что ее сын все еще не смог восстановиться после произошедшего инцидента. «Мой сын стал инвалидом. Прошло почти два года, но ему до сих пор тяжело восстановиться. Несмотря на осуждение виновника, моя боль не утихает, ведь сын был на грани смерти, и мне тяжело видеть его страдания», — посетовала Карпова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подростку из Екатеринбурга, который облил бензином и поджег 13-летнего товарища, назначено наказание в виде 4,6 года лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии. В момент совершения преступления осужденному было 16 лет. Соответствующий судебный документ находится в распоряжении URA.RU. Агентство рассказывало о том, что в августе 2023 года двое подростков облили бензином и подожгли 13-летнего Ярослава Карпова. Мальчик получил 50% ожогов тела. После лечения и операции по пересадке кожи в Детской клинической больнице №9 Карпов выжил, но получил инвалидность. Региональный СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего) в отношении одного из нападавших по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. «Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. „д, е, и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. Взыскать в пользу Карпова Ярослава в счет компенсации морального вреда 850 000 рублей», — говорится в документе. Мать пострадавшего мальчика Вера в беседе с корреспондентом URA.RU заявила, что ее сын все еще не смог восстановиться после произошедшего инцидента. «Мой сын стал инвалидом. Прошло почти два года, но ему до сих пор тяжело восстановиться. Несмотря на осуждение виновника, моя боль не утихает, ведь сын был на грани смерти, и мне тяжело видеть его страдания», — посетовала Карпова.