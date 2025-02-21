Что челябинки подарят мужчинам на 23 февраля

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Праздник челябинки осветят бритвами и мужской парфюмерией
Праздник челябинки осветят бритвами и мужской парфюмерией Фото:

В праздник 23 февраля жительницы Челябинской области чаще будут дарить бритвы и крема для бритья, чем носки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сайта Wildberries, среди популярных подарков также традиционно покупают кружки.

«В битве носков, средств для после бритья и бритв в регионе победу одержали последние. Рост продаж бритв (плюс 120%), средств для бритья (увеличение на 100%) и после бритья (рост на 190%) опередил динамику продаж носков, которых купили на 90% больше», — пояснили URA.RU в Wildberries.

Продажи кружек выросли на 230%. Также челябинцы покупали наборы чая и кофе. Их жительницы региона приобрели в предпраздничный период на 90% больше в натуральном выражении.

Стоимость популярных подарков соответствует описанному аналитиками сервиса «Зарплата.ру» тренду: коллегам-мужчинам две-трети челябинок вручат подарки ценой до 500 рублей. Более дорогие презенты ждут мужчин дома. В Wildberries подтвердили высокий спрос на беспроводные наушники, продажи которых увеличились на 30% по обороту. Среди других гаджетов пользовались спросом игровые консоли и внешние аккумуляторы.

Для аналитики специалисты выбрали даты с 10 по 21 февраля. Показатели сравнили с декадой 30 января — 9 февраля.

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В праздник 23 февраля жительницы Челябинской области чаще будут дарить бритвы и крема для бритья, чем носки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сайта Wildberries, среди популярных подарков также традиционно покупают кружки. «В битве носков, средств для после бритья и бритв в регионе победу одержали последние. Рост продаж бритв (плюс 120%), средств для бритья (увеличение на 100%) и после бритья (рост на 190%) опередил динамику продаж носков, которых купили на 90% больше», — пояснили URA.RU в Wildberries. Продажи кружек выросли на 230%. Также челябинцы покупали наборы чая и кофе. Их жительницы региона приобрели в предпраздничный период на 90% больше в натуральном выражении. Стоимость популярных подарков соответствует описанному аналитиками сервиса «Зарплата.ру» тренду: коллегам-мужчинам две-трети челябинок вручат подарки ценой до 500 рублей. Более дорогие презенты ждут мужчин дома. В Wildberries подтвердили высокий спрос на беспроводные наушники, продажи которых увеличились на 30% по обороту. Среди других гаджетов пользовались спросом игровые консоли и внешние аккумуляторы. Для аналитики специалисты выбрали даты с 10 по 21 февраля. Показатели сравнили с декадой 30 января — 9 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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