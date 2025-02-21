Что челябинки подарят мужчинам на 23 февраля

В праздник 23 февраля жительницы Челябинской области чаще будут дарить бритвы и крема для бритья, чем носки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сайта Wildberries, среди популярных подарков также традиционно покупают кружки.
«В битве носков, средств для после бритья и бритв в регионе победу одержали последние. Рост продаж бритв (плюс 120%), средств для бритья (увеличение на 100%) и после бритья (рост на 190%) опередил динамику продаж носков, которых купили на 90% больше», — пояснили URA.RU в Wildberries.
Продажи кружек выросли на 230%. Также челябинцы покупали наборы чая и кофе. Их жительницы региона приобрели в предпраздничный период на 90% больше в натуральном выражении.
Стоимость популярных подарков соответствует описанному аналитиками сервиса «Зарплата.ру» тренду: коллегам-мужчинам две-трети челябинок вручат подарки ценой до 500 рублей. Более дорогие презенты ждут мужчин дома. В Wildberries подтвердили высокий спрос на беспроводные наушники, продажи которых увеличились на 30% по обороту. Среди других гаджетов пользовались спросом игровые консоли и внешние аккумуляторы.
Для аналитики специалисты выбрали даты с 10 по 21 февраля. Показатели сравнили с декадой 30 января — 9 февраля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!