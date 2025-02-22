В МТС рассказали о новых ухищрениях мошенников через звонки

В России участились случаи мошенничества, при которых злоумышленники выдают себя за технических специалистов известных разработчиков программного обеспечения. Об этом сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.
«Мошенник звонит жертве, представляясь техническим специалистом известной компании-разработчика ПО, например, антивируса или мессенджера. Он сообщает, что их система зафиксировала подозрительную активность на устройствах жертвы и необходимо провести срочную проверку для защиты личной информации», — заявил Бийчук в разговоре с РИА Новости.
Далее мошенник просит пользователя активировать функцию демонстрации экрана на мобильном устройстве или компьютере, что создает видимость надежности таких действий, ведь жертва видит, как специалист будто бы «настраивает защиту» прямо на ее глазах. Бийчук подчеркнул, что при этом злоумышленники не просят отправить коды из смс-сообщений, что еще больше укрепляет доверие жертвы.
Затем мошенники предлагают установить специальное «защитное» приложение, которое якобы необходимо для обеспечения безопасности устройства. Однако на самом деле это приложение предназначено для получения удаленного доступа к устройству. После установки приложения мошенники могут контролировать информацию на экране в режиме реального времени, управлять устройством и даже получить доступ к банковским данным. Мошенники создают иллюзию неотложности, угрожая потерей доступа к аккаунтам или утечкой личных данных, и убеждают жертву незамедлительно сменить пароли. Имея доступ ко всей информации, они могут легко перевести средства с банковского счета или совершить покупки онлайн.
Бийчук рекомендует не активировать функции демонстрации экрана и не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев. Официальные компании никогда не требуют удаленный доступ по телефону.
Ранее сообщалось, что в России планируется введение обязательной маркировки для звонков, осуществляемых через виртуальные телефонные станции (АТС). Это предложение входит в широкомасштабный законопроект, направленный на борьбу с телефонными мошенниками и интернет-аферистами. Источники из аппарата заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко заявили URA.RU, что после внедрения маркировки на экране телефона пользователя будет отображаться специальное уведомление, например, «виртуальный номер» или «интернет-звонок».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.