В России введут обязательную маркировку интернет-звонков

© Служба новостей «URA.RU»
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Авторы инициативы хотят отобрать у аферистов возможность совершать анонимные звонки через виртуальные станции
Авторы инициативы хотят отобрать у аферистов возможность совершать анонимные звонки через виртуальные станции Фото:

В РФ собираются ввести обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС). Данная мера является частью комплексного законопроекта по противодействию телефонным аферистам и мошенникам из интернета. Про инициативу URA.RU рассказали в аппарате зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко.

«С введением обязательной маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, например, пометкой „Виртуальный номер“ или „интернет-звонок“. Человек сразу на экране своего телефона увидит, звонит ли ему банк или это вызов от частного лица», — рассказали URA.RU в аппарате Григоренко.

Сейчас мошенники используют виртуальные АТС для сокрытия своего местоположения, они могут совершать звонки из любой точки, где есть доступ в интернет. Виртуальные станции им нужны, чтобы выдавать себя за представителей банков или других организаций. Введение маркировки также упростит работу правоохранительным органам по идентификации и отслеживанию мошеннических действий.

Ранее россиянам рассказали о возможности обнаружить мошеннические сим-карты через «Госуслуги». Новый сервис планируют запустить в апреле, передает 360.ru. Общий размер операций, проведенных без согласия клиентов в российских банках за прошлый год, составил 26,9 млрд рублей, напомнил «Царьград». В ЦБ уверены, что нужно ввести ответственность для сотрудников финансовых организаций, которые не предотвратили мошенничество, отмечает «Национальная служба новостей».

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В РФ собираются ввести обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС). Данная мера является частью комплексного законопроекта по противодействию телефонным аферистам и мошенникам из интернета. Про инициативу URA.RU рассказали в аппарате зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко. «С введением обязательной маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, например, пометкой „Виртуальный номер“ или „интернет-звонок“. Человек сразу на экране своего телефона увидит, звонит ли ему банк или это вызов от частного лица», — рассказали URA.RU в аппарате Григоренко. Сейчас мошенники используют виртуальные АТС для сокрытия своего местоположения, они могут совершать звонки из любой точки, где есть доступ в интернет. Виртуальные станции им нужны, чтобы выдавать себя за представителей банков или других организаций. Введение маркировки также упростит работу правоохранительным органам по идентификации и отслеживанию мошеннических действий. Ранее россиянам рассказали о возможности обнаружить мошеннические сим-карты через «Госуслуги». Новый сервис планируют запустить в апреле, передает 360.ru. Общий размер операций, проведенных без согласия клиентов в российских банках за прошлый год, составил 26,9 млрд рублей, напомнил «Царьград». В ЦБ уверены, что нужно ввести ответственность для сотрудников финансовых организаций, которые не предотвратили мошенничество, отмечает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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