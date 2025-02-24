Бастрыкин потребовал доклад по вымогательству денег у челябинского подростка

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин требует доложить о результатах проверки по вымогательству у подростка Фото:

Глава СРК Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке по вымогательству денег у мальчика из Троицка Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поручение он дал и. о. руководителя СУ СКР по региону Константину Правосудову.

«СКР по Челябинской области проводится проверка. Александр Бастрыкин дал поручение Константину Правосудову доложить об установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе.

Согласно информации из соцсетей, 14-летнего подростка заставили продать банковскую карту. Через нее совершили несколько операций, из-за которых карту заблокировали. На счету мальчика оказалась большая сумма денег, которую и вымогают у подростка с помощью шантажа и угроз.

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Глава СРК Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке по вымогательству денег у мальчика из Троицка Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поручение он дал и. о. руководителя СУ СКР по региону Константину Правосудову. «СКР по Челябинской области проводится проверка. Александр Бастрыкин дал поручение Константину Правосудову доложить об установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе. Согласно информации из соцсетей, 14-летнего подростка заставили продать банковскую карту. Через нее совершили несколько операций, из-за которых карту заблокировали. На счету мальчика оказалась большая сумма денег, которую и вымогают у подростка с помощью шантажа и угроз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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