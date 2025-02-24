Бастрыкин потребовал доклад по вымогательству денег у челябинского подростка

Глава СРК Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке по вымогательству денег у мальчика из Троицка Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поручение он дал и. о. руководителя СУ СКР по региону Константину Правосудову.
«СКР по Челябинской области проводится проверка. Александр Бастрыкин дал поручение Константину Правосудову доложить об установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе.
Согласно информации из соцсетей, 14-летнего подростка заставили продать банковскую карту. Через нее совершили несколько операций, из-за которых карту заблокировали. На счету мальчика оказалась большая сумма денег, которую и вымогают у подростка с помощью шантажа и угроз.
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