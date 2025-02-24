Бастрыкин потребовал доклад по вымогательству денег у челябинского подростка

24 февраля 2025 в 16:35 Размер текста - 17 +

Бастрыкин требует доложить о результатах проверки по вымогательству у подростка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СРК Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке по вымогательству денег у мальчика из Троицка Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поручение он дал и. о. руководителя СУ СКР по региону Константину Правосудову. «СКР по Челябинской области проводится проверка. Александр Бастрыкин дал поручение Константину Правосудову доложить об установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе. Согласно информации из соцсетей, 14-летнего подростка заставили продать банковскую карту. Через нее совершили несколько операций, из-за которых карту заблокировали. На счету мальчика оказалась большая сумма денег, которую и вымогают у подростка с помощью шантажа и угроз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СРК Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке по вымогательству денег у мальчика из Троицка Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поручение он дал и. о. руководителя СУ СКР по региону Константину Правосудову. «СКР по Челябинской области проводится проверка. Александр Бастрыкин дал поручение Константину Правосудову доложить об установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе. Согласно информации из соцсетей, 14-летнего подростка заставили продать банковскую карту. Через нее совершили несколько операций, из-за которых карту заблокировали. На счету мальчика оказалась большая сумма денег, которую и вымогают у подростка с помощью шантажа и угроз.