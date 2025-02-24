Аэропорт Кольцово попал под санкции Евросоюза

Евросоюз ввел санкции против аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Всего под ограничения попали шесть аэропортов. Это следует из принятого 16-го пакета антироссийских санкций, опубликованного на сайте Совета ЕС.
Помимо екатеринбургской авиагавани, в списке санкций оказались аэропорты из Пскова и Перми, а также Внуково и Жуковский. В пресс-службе Кольцово воздержались от комментариев.
В этот же список попали екатеринбургские банки «Синара» и «Точка Банк». ЕС намерен запретить им доступ к системе SWIFT (необходимо для обмена платежами между странами).
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