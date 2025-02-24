Аэропорт Кольцово попал под санкции Евросоюза

24 февраля 2025 в 18:32 Размер текста - 17 +

В Кольцово воздержались от комментариев Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз ввел санкции против аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Всего под ограничения попали шесть аэропортов. Это следует из принятого 16-го пакета антироссийских санкций, опубликованного на сайте Совета ЕС. Помимо екатеринбургской авиагавани, в списке санкций оказались аэропорты из Пскова и Перми, а также Внуково и Жуковский. В пресс-службе Кольцово воздержались от комментариев. В этот же список попали екатеринбургские банки «Синара» и «Точка Банк». ЕС намерен запретить им доступ к системе SWIFT (необходимо для обмена платежами между странами). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз ввел санкции против аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Всего под ограничения попали шесть аэропортов. Это следует из принятого 16-го пакета антироссийских санкций, опубликованного на сайте Совета ЕС. Помимо екатеринбургской авиагавани, в списке санкций оказались аэропорты из Пскова и Перми, а также Внуково и Жуковский. В пресс-службе Кольцово воздержались от комментариев. В этот же список попали екатеринбургские банки «Синара» и «Точка Банк». ЕС намерен запретить им доступ к системе SWIFT (необходимо для обмена платежами между странами).