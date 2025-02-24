Дмитрий — единственный, кто в суде принес извинения Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Защита Дмитрия Л., арестованного по обвинению в похищении и издевательствах над студентками на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), обжалует решение Синарского райсуда, заключившего его под стражу. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Вячеслав Пирязев.

«Обязательно. Жалоба будет подана в Свердловский областной суд. Пока что я ее готовлю», — сообщил защитник. К слову, Дмитрий — единственный из троих фигурантов, кто раскаялся и извинился в суде.

Инцидент произошел 3 января. Дима вместе с Давидом Анашкиным, его братом и другими знакомыми вывезли двух студенток на автомойку на улице Карла Маркса. Там их раздели, облили холодной водой, пеной и избили. Сначала сообщалось, что причиной конфликта стал отказ одной их жертв вступить в романтические отношения с Давидом. Позже его друзья заявили, что одна из потерпевших оскорбляла Анашкина и его покойных родителей. Это якобы и вывело парня из себя.

Пострадавшие обратились в полицию 4 января. Однако задержали фигурантов лишь 21 февраля — когда видео с пытками появилось в Сети. Через два дня Анашкиных и Дмитрия привезли в суд, где им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 апреля.

Само видео, по данным URA.RU, показал силовикам их товарищ, которого задержали по подозрению в махинациях с банковскими карточками. Его вскоре отпустили, а друзья, узнав о предательстве, избили юношу на этой же мойке. Все, что известно об истории — в сюжете URA.RU.