Путин договорился с президентом Таджикистана о личной встрече

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Путин и Рахмон договорились о будущих личных встречах
Путин и Рахмон договорились о будущих личных встречах Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном», — сообщает пресс-служба. На встрече лидеры обсудили меры по углублению сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области обеспечения безопасности. Также Путин и Рахмон договорились о расписании будущих личных встреч.

Ранее Рахмон выразил озабоченность по поводу недостатка учителей русского языка и предложил включить его преподавание уже на уровне дошкольного образования. В настоящее время в стране обучается почти 2,3 миллиона школьников, однако свыше 100 тысяч мест для учащихся остаются незаполненными, передает «Царьград».

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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном», — сообщает пресс-служба. На встрече лидеры обсудили меры по углублению сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области обеспечения безопасности. Также Путин и Рахмон договорились о расписании будущих личных встреч. Ранее Рахмон выразил озабоченность по поводу недостатка учителей русского языка и предложил включить его преподавание уже на уровне дошкольного образования. В настоящее время в стране обучается почти 2,3 миллиона школьников, однако свыше 100 тысяч мест для учащихся остаются незаполненными, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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