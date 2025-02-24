Путин договорился с президентом Таджикистана о личной встрече

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном», — сообщает пресс-служба. На встрече лидеры обсудили меры по углублению сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области обеспечения безопасности. Также Путин и Рахмон договорились о расписании будущих личных встреч.
Ранее Рахмон выразил озабоченность по поводу недостатка учителей русского языка и предложил включить его преподавание уже на уровне дошкольного образования. В настоящее время в стране обучается почти 2,3 миллиона школьников, однако свыше 100 тысяч мест для учащихся остаются незаполненными, передает «Царьград».
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