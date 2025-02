Bloomberg: США грозятся сорвать заявление G7 по Украине

24 февраля 2025 в 19:51 Размер текста - 17 +

США не согласны с позицией европейских стран по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Большой семерки (G7) из-за разногласий с США могут сорвать совместное заявление к третьей годовщине конфликта на Украине. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. «„Группа семи“ находится на грани того, чтобы не суметь согласовать общее заявление, <…> что усиливает раскол между США и их европейскими союзниками, <…> США теперь угрожают отозвать поддержку всего заявления», — пишет Bloomberg. Несмотря на эти разногласия, представители стран G7 планируют провести встречу для обсуждения стратегии завершения конфликта. На прошлой неделе газета Financial Times писала, что США выступают против формулировки «российская агрессия», используемой G7 с 2022 года для описания конфликта на Украине, передает «Царьград». В издании The New York Times добавили, что администрация американского президента Дональда Трампа не хочет, чтобы коммюнике мешали переговорам с Россией. Также стало известно, что США впервые не стали соавторами антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Это произошло на фоне недавних российско-американских переговоров и критики Трампа в адрес лидера Украины Владимира Зеленского, которого он назвал диктатором и обвинил в желании продолжать боевые действия ради сохранения власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Большой семерки (G7) из-за разногласий с США могут сорвать совместное заявление к третьей годовщине конфликта на Украине. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. «„Группа семи“ находится на грани того, чтобы не суметь согласовать общее заявление, <…> что усиливает раскол между США и их европейскими союзниками, <…> США теперь угрожают отозвать поддержку всего заявления», — пишет Bloomberg. Несмотря на эти разногласия, представители стран G7 планируют провести встречу для обсуждения стратегии завершения конфликта. На прошлой неделе газета Financial Times писала, что США выступают против формулировки «российская агрессия», используемой G7 с 2022 года для описания конфликта на Украине, передает «Царьград». В издании The New York Times добавили, что администрация американского президента Дональда Трампа не хочет, чтобы коммюнике мешали переговорам с Россией. Также стало известно, что США впервые не стали соавторами антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Это произошло на фоне недавних российско-американских переговоров и критики Трампа в адрес лидера Украины Владимира Зеленского, которого он назвал диктатором и обвинил в желании продолжать боевые действия ради сохранения власти.