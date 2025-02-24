Убитого ракетой ATACMS свердловского срочника похоронят с воинскими почестями

24 февраля 2025 в 19:16 Размер текста - 17 +

Даниила похоронят 25 февраля в Верхней Салде (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Солдата срочной службы Даниила С., погибшего в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) американскими ракетами ATACMS, похоронят с воинскими почестями. Юношу представили к ордену Мужества посмертно. Об этом журналисту URA.RU сообщил отец погибшего юноши Алексей. «20 ноября 2024 года в Курской области погиб мой сын Даниил. Он награжден орденом Мужества посмертно. Похороны с воинскими почестями состоятся 25 февраля в Верхней Салде», — сказал Алексей. Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Он погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела со стороны ВСУ. Ему было 18 лет. Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». Редакция URA.RU глубоко скорбит о трагической утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдата срочной службы Даниила С., погибшего в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) американскими ракетами ATACMS, похоронят с воинскими почестями. Юношу представили к ордену Мужества посмертно. Об этом журналисту URA.RU сообщил отец погибшего юноши Алексей. «20 ноября 2024 года в Курской области погиб мой сын Даниил. Он награжден орденом Мужества посмертно. Похороны с воинскими почестями состоятся 25 февраля в Верхней Салде», — сказал Алексей. Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Он погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела со стороны ВСУ. Ему было 18 лет. Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». Редакция URA.RU глубоко скорбит о трагической утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.