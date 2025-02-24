Убитого ракетой ATACMS свердловского срочника похоронят с воинскими почестями

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Даниила похоронят 25 февраля в Верхней Салде (архивное фото) Фото:

Солдата срочной службы Даниила С., погибшего в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) американскими ракетами ATACMS, похоронят с воинскими почестями. Юношу представили к ордену Мужества посмертно. Об этом журналисту URA.RU сообщил отец погибшего юноши Алексей.

«20 ноября 2024 года в Курской области погиб мой сын Даниил. Он награжден орденом Мужества посмертно. Похороны с воинскими почестями состоятся 25 февраля в Верхней Салде», — сказал Алексей.

Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Он погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела со стороны ВСУ. Ему было 18 лет. Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». Редакция URA.RU глубоко скорбит о трагической утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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Солдата срочной службы Даниила С., погибшего в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) американскими ракетами ATACMS, похоронят с воинскими почестями. Юношу представили к ордену Мужества посмертно. Об этом журналисту URA.RU сообщил отец погибшего юноши Алексей. «20 ноября 2024 года в Курской области погиб мой сын Даниил. Он награжден орденом Мужества посмертно. Похороны с воинскими почестями состоятся 25 февраля в Верхней Салде», — сказал Алексей. Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Он погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела со стороны ВСУ. Ему было 18 лет. Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». Редакция URA.RU глубоко скорбит о трагической утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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