Убитого ракетой ATACMS свердловского срочника похоронят с воинскими почестями

Солдата срочной службы Даниила С., погибшего в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) американскими ракетами ATACMS, похоронят с воинскими почестями. Юношу представили к ордену Мужества посмертно. Об этом журналисту URA.RU сообщил отец погибшего юноши Алексей.
«20 ноября 2024 года в Курской области погиб мой сын Даниил. Он награжден орденом Мужества посмертно. Похороны с воинскими почестями состоятся 25 февраля в Верхней Салде», — сказал Алексей.
Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Он погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела со стороны ВСУ. Ему было 18 лет. Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». Редакция URA.RU глубоко скорбит о трагической утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!