Пермякам поступают сообщения от фейковых чиновников минприроды

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О подобных случаях необходимо сообщить в правоохранительные органы
О подобных случаях необходимо сообщить в правоохранительные органы Фото:

Мошенники рассылают жителям Прикамья сообщения от имени сотрудников регионального минприроды. Они орудуют в мессенджерах. Факты рассылки были зафиксированы 25 февраля.

«Призываем жителей края сохранять бдительность и не поддаваться на провокации. Если вам все-таки пришло подобное сообщение, проигнорируйте его и заблокируйте аккаунт отправителя. О подобных случаях необходимо сообщить в правоохранительные органы», — дали рекомендации в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что неизвестные с помощью фальшивых учетных записей стремятся выманить у пользователей конфиденциальную информацию, либо завладеть их деньгами. Ранее

URA.RU рассказывало, как хакеры использовали аккаунт главы Перми Эдуарда Соснина и действовали от его имени. По словам мэра, мошенники использовали хитроумные предлоги и изучали будущих жертв, чтобы войти в доверие.

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Мошенники рассылают жителям Прикамья сообщения от имени сотрудников регионального минприроды. Они орудуют в мессенджерах. Факты рассылки были зафиксированы 25 февраля. «Призываем жителей края сохранять бдительность и не поддаваться на провокации. Если вам все-таки пришло подобное сообщение, проигнорируйте его и заблокируйте аккаунт отправителя. О подобных случаях необходимо сообщить в правоохранительные органы», — дали рекомендации в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что неизвестные с помощью фальшивых учетных записей стремятся выманить у пользователей конфиденциальную информацию, либо завладеть их деньгами. Ранее URA.RU рассказывало, как хакеры использовали аккаунт главы Перми Эдуарда Соснина и действовали от его имени. По словам мэра, мошенники использовали хитроумные предлоги и изучали будущих жертв, чтобы войти в доверие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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