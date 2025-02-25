Пермякам поступают сообщения от фейковых чиновников минприроды

Мошенники рассылают жителям Прикамья сообщения от имени сотрудников регионального минприроды. Они орудуют в мессенджерах. Факты рассылки были зафиксированы 25 февраля.
«Призываем жителей края сохранять бдительность и не поддаваться на провокации. Если вам все-таки пришло подобное сообщение, проигнорируйте его и заблокируйте аккаунт отправителя. О подобных случаях необходимо сообщить в правоохранительные органы», — дали рекомендации в официальном telegram-канале ведомства.
Уточняется, что неизвестные с помощью фальшивых учетных записей стремятся выманить у пользователей конфиденциальную информацию, либо завладеть их деньгами. Ранее
URA.RU рассказывало, как хакеры использовали аккаунт главы Перми Эдуарда Соснина и действовали от его имени. По словам мэра, мошенники использовали хитроумные предлоги и изучали будущих жертв, чтобы войти в доверие.
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