Мэр Перми пожаловался на мошенников

Мошенники используют имя мэра Перми для обмана людей
Мошенники от имени мэра Перми Эдуарда Соснина мошенники рассылают сообщения гражданам. Об этом в своем telegram-канале сообщил сам градоначальник.
«От моего имени мошенники рассылают сообщения в мессенджерах и соцсетях! Будьте бдительны — не поддавайтесь на уловки и игнорируйте подобные сообщения», — предупредил Соснин.
Мошенники изучают будущую жертву и используют хитроумные предлоги, чтобы войти в доверие. Мэр отметил, что это не первый случай, когда злоумышленники представляются чиновниками и выманивают деньги или персональные данные.
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