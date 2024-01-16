16 января 2024

Мэр Перми пожаловался на мошенников

Мэр Перми пожаловался на мошенников, действующих от его имени
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет по предпринимательству при губернаторе. Пермь, соснин эдуард
Мошенники используют имя мэра Перми для обмана людей Фото:

Мошенники от имени мэра Перми Эдуарда Соснина мошенники рассылают сообщения гражданам. Об этом в своем telegram-канале сообщил сам градоначальник.

«От моего имени мошенники рассылают сообщения в мессенджерах и соцсетях! Будьте бдительны — не поддавайтесь на уловки и игнорируйте подобные сообщения», — предупредил Соснин.

Мошенники изучают будущую жертву и используют хитроумные предлоги, чтобы войти в доверие. Мэр отметил, что это не первый случай, когда злоумышленники представляются чиновниками и выманивают деньги или персональные данные.

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Мошенники от имени мэра Перми Эдуарда Соснина мошенники рассылают сообщения гражданам. Об этом в своем telegram-канале сообщил сам градоначальник. «От моего имени мошенники рассылают сообщения в мессенджерах и соцсетях! Будьте бдительны — не поддавайтесь на уловки и игнорируйте подобные сообщения», — предупредил Соснин. Мошенники изучают будущую жертву и используют хитроумные предлоги, чтобы войти в доверие. Мэр отметил, что это не первый случай, когда злоумышленники представляются чиновниками и выманивают деньги или персональные данные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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