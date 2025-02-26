В отелях Златоуста в дни Кубка России по биатлону не осталось свободных номеров

В Златоусте Челябинской области, где с 7 по 9 марта проходит Кубок России по биатлону, почти не осталось свободных номеров и апартаментов в дни проведения гонок. Как сообщили URA.RU участники рынка, в некоторых гостиницах возможно рассмотреть варианты размещения только на другие даты.
«У нас остался только один трехместный номер с 7 по 8 марта. Вариантов размещения на все выходные не осталось», — сообщили URA.RU в гостевом доме «На Подольской». Та же ситуация в гостинице «Жемчужина», куда заселиться можно только с 8 по 9 марта.
Свободных апартаментов также не осталось в отелях «Бельмот», «Путешественник», «Никольский», «Бушуевъ» и «Лазурит». Что номеров нет, URA.RU сообщили также в компании «Жилье посуточно». В гостинице «Таганай» доступен только один номер категории «эконом» с раздельными кроватями. Стоимость составит 3900 рублей в сутки или 7800 рублей за выходные.
В гостинице «Родничок» проживание на двоих в номере с удобствами обойдется уже в 2500 рублей за сутки или 5000 за выходные. В «Пчелке» на двоих установили стоимость в 1500 рублей за сутки, но санузел при этом находится на этаже. Один номер остался и в гостинице Hotel Smart. Вариант на четыре койко-места без санузла в номере сдают за 4800 рублей за выходные.
Как URA.RU сообщили в компании «Апартаменты на Гагарина», там могут предложить лишь один вариант — двухкомнатную квартиру за 3200 рублей в сутки или 6400 рублей в выходные. Похожая ситуация с «Апартаментами на Уральской» — там доступны две двухкомнатные квартиры с посуточной оплатой в 2600 и 2900 рублей.
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