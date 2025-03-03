Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
00:05
Концерт Анны Асти парализовал движение в крупном районе Кургана. Фото
00:05
В ЯНАО на Дне оленевода врачи обнаружили у пациента онкологию
03 марта 2025
23:53
Трамп обвинил Европу в тратах на Россию
Россиянам выпал шанс попасть на парад Победы на Красной площади
23:50
«Автомобилист» проиграл столичному клубу, потерпев второе подряд поражение в КХЛ. Видео
23:48
Бастрыкину повторно доложат об истязании студенток на мойке в Каменске-Уральском
23:44
Ирландия придумала, как обходить вето России в ООН
Трамп назвал «худшее заявление» Зеленского за все время: главное об СВО к 3 марта
23:43
Житель Копейска устроил бизнес по продаже липовых аккаунтов мошенникам
23:41
В ХМАО водитель внедорожника снес четыре авто. Видео
23:30
Курганский дзюдоист в тройке мирового рейтинга по дзюдо. Скрин
Что известно о главе МИД Японии, которому навсегда закрыли въезд в Россию
23:25
ФК «Урал» начал с ничьи второй круг Первой лиги
1
23:24
Стармер сделал шокирующее признание по Украине
23:19
Зеленский лишил мэра Тбилиси звания
Британские войска на Украине, накачка оружием после конца СВО: премьер Британии выступил с заявлением
23:14
Виновный во взрыве газопровода в Куеде отделался штрафом спустя год после ЧП
22:33
Мальчика из Перми, которого истязал отчим, направили в центр помощи семьям
22:31
«Спасибо Наташе Королевой»: Лолита Милявская подтвердила возвращение в «Суперстар!»
1
Сколько стоит винегрет в 2025 году: цены на бюджетное блюдо в Великий пост
22:15
В Чечне 3-5 марта объявлен траур из-за смерти олимпийского чемпиона Сайтиева
22:13
В Курганской области временно закрыли на карантин 44 класса в 26 школах
22:05
В тюменской мэрии все настойчивее обсуждают монумент кошачьих ушей в центре
Тяжело больных и раненых курян вернули из плена ВСУ: что известно об эвакуации
22:03
Президент Финляндии предложил Трампу и Зеленскому сходить в сауну
3
22:00
Трамп указал на «худшее заявление Зеленского», которое он мог сделать
1
22:00
В Кургане из-за аварии закрыли участок улицы Свердлова. Карта
Сколько на самом деле осталось сидеть Блиновской: детали приговора «королеве марафонов»
22:00
Ела ремни в блокаду и сдала сына в интернат: как сложилась судьба Ларисы Лужиной
22:00
В Женский день челябинок ждет «Бал цветов», кошачьи гадания и звезды шансона. Афиша
21:59
Axios: Трамп проведет 3 марта встречу по прекращению военной помощи Украине
1
Путин показал, каким губернаторам готов доверять власть на 15 лет
21:47
Какие культовые фильмы не получили «Оскар» — в подкасте URA.RU
2
21:45
Фицо угрожает отомстить Украине за отказ от транзита российского газа
1
21:35
Как караси убивали тюменцев: история «гаффской болезни» в Тюменской области
1
В чем блистали звезды на «Оскаре»: декольте в драгоценностях и зеркальное платье. Фоторепортаж
21:27
Захарова привела сравнение с педофилом после слов Стармера о вооружении Украины
7
21:20
В Тюмени резко подорожало пиво
21:17
Первый спортивный кластер для баскетболистов и фигуристов откроют в Екатеринбурге в 2025 году. Фото
В магазинах появится семга по цене говядины
21:09
В ХМАО нагрянут двадцатиградусные морозы
21:00
Британия не может придумать, как легально использовать замороженные активы РФ
1
21:00
Стармер анонсировал отправку войск Британии на Украину
1
Блиновскую приговорили к пяти годам колонии: как «королева марафонов» уклонялась от налогов
20:55
Новый Уренгой потерял главу соцзащиты, а Генпрокуратура РФ провела масштабные перестановки в ЯНАО: события дня
20:54
В Перми элитная недвижимость оказалась самой дешевой в стране
20:50
Перестановки властей и ребрендинг китайской компании: главные новости Кургана за 3 марта
Зеленский далек от реальности, СВО будет продолжаться: о чем говорил Песков 3 марта
20:50
«Идет нагнетание»: в Екатеринбурге родители попробовали сдать ЕГЭ без телефонов. Фото
2
20:49
Участник «Времени героев» Шорохов попал в команду президента России
1
20:48
В Пермском крае подскочил спрос на глемпинги перед 8 марта
Украинский композитор-классик, который писал песни для Долиной и Аллегровой: скончался Адриан Корчинский
20:46
Экс-глава МИД Австрии: Зеленский разгромит парламент, как сделал его герой в «Слуге народа»
2
20:45
В Миассе близкие взыскали миллион за смерть женщины после двух визитов скорой
20:41
В челябинском поселке дети полгода не ходят в школу из-за обвалившейся крыши
Российские бойцы зачистили от ВСУ курские леса: карта СВО на 3 марта
20:40
Топ-10 картинок «С днем рождения», которые станут лучшим подарком
20:39
Москва закрыла въезд главе МИД Японии и еще восьми гражданам
2
20:38
Главный ботаник Екатеринбурга исключила присвоение статуса особо охраняемой зоны Березовой роще
1
Михаилу Мишустину 59 лет: биография, карьера, достижения
20:38
Путин наградил топовых пермских чиновников за трудовые успехи
2
20:29
Свердловский суд обязал разработать проект строительства метротрама в Челябинске
1
20:26
Суд отказался отпускать экс-замгубернатора ХМАО Шипилова из СИЗО
2
Фильм с российскими актерами взял пять «Оскаров»: все о создателях и актерах «Аноры»
20:22
Средняя ставка по вкладам на год в топ-20 банках стала ниже ключевой ставки
2
20:18
Алексеев стал вице-губернатором Курганской области
3
20:17
В Перми построили каркас новой поликлиники противотуберкулезного диспансера
Самый молодой обладатель «Оскара» повторил свой успех: личная жизнь и роли Эдриана Броуди
20:15
Китай запустил поезд до Москвы впервые со времен пандемии
1
20:08
Челябинское УФАС оштрафовало банк ВТБ на 300 тысяч рублей
20:02
В Нижневартовске время ожидания автобусов сократилось в два раза
Лидеры ЕС поддержали Зеленского после его ссоры с Трампом: о чем не смогли договориться на саммите
20:01
«Отказываемся от бесформенной одежды»: Владислав Лисовец рассказал о главных трендах этой весны
19:52
В минтербезе прокомментировали пожар на Пороховом заводе в Перми
19:52
Сырский отстранил офицеров ВСУ после удара «Искандера» по полигону
1
19:50
Силовики завели дело из-за мэрии Сургута, оставившей ветерана СВО без пандуса у дома
19:45
Вынесли приговор летчикам ВСУ, планировавшим скинуть бомбу на нефтезавод в РФ
3
19:42
Лепс попал под уголовную статью на Украине
19:40
Двух ветеранов из ЯНАО наградили почетной медалью. Фото
1
19:39
В Екатеринбурге сорвался концерт популярной рок-группы. Видео
2
19:39
Сургутяне устроили ажиотаж вокруг премьеры драмтеатра в честь 8 Марта
19:37
Топ-10 открыток с добрым утром, которые растопят сердце
19:33
В Кургане от зимней спячки проснулась медведица. Видео
2
19:33
Свердловские топ-чиновники прогуляли ЕГЭ, пришла только министр. Фото
19:32
В зоне СВО погиб основатель тюменского «Каратэ Кекусин Кайкан»
1
19:30
Куда поступить на бюджет в Кургане в 2025 году
19:29
В Перми на Пороховом заводе произошел пожар
19:24
«Время и кошельки на исходе»: США советуют Зеленскому начать переговоры о мире
1
19:22
Белый дом: Зеленский лишил Украину связи с США на поколение
2
19:15
Пермские власти продают имущество, расположенное на территории войсковой части
1
19:05
Спектакль Гришковца и грандиозный джаз-концерт: как в ХМАО пройдет кинофестиваль «Дух огня». Афиша
1
18:55
Екатеринбургская школа, в которой рухнул потолок, полностью откроется в марте. Фото
2
18:54
Путин наградил пермского министра образования Кассину за безупречную госслужбу
1
18:53
Лолита Милявская возвращается на телевидение
19
18:53
Из плена ВСУ домой вернули 33 жителя Курской области. Видео
18:52
АвтоВАЗ объявил старт производства новой Lada Iskra
3
18:50
Президент Беларуси Лукашенко отправил особое письмо губернатору Шумкову. Фото
6
18:45
Курганец стал участником интеллектуального шоу на федеральном канале НТВ. Видео
1
18:45
В Пермском крае ветераны СВО решили создать еще одно общественное объединение
18:45
Убедил дебошира с ножом сдаться: что известно об экс-силовике, возглавившем структуру на «курганской Рублевке»
1
18:43
Путин наградил орденами наставников челябинских спортсменов
18:42
СК завел дело после падения глыбы, чуть не убившей маму с младенцем в Махачкале
18:40
В ЯНАО пройдет ярмарка от местных мастеров, приуроченная к Международному женскому дню
18:38
Соседов рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в Москве
15
18:38
Завод «Росатома» в Петербурге станет пилотом в проекте по роботизации
18:37
«Ищите свою кровь там»: жителей ХМАО шокировали пробирки, выброшенные на трассе. Фото
3
18:35
Золотые моменты России на «Оскаре»: история успехов от курганского кинокритика
18:34
Директора гимназии из Нового Уренгоя удостоили государственной награды
18:32
Лидер тюменских коммунистов Казанцева рискнула здоровьем в Заболотье
3
18:31
Путин наградил профессоров УрФУ
18:30
У Блиновской есть шансы выйти на свободу по УДО в этом году
2
18:30
Путин отметил заслуги перед Отечеством курганского агрария Ярославцева
2
18:29
ФАДН делает ставку на молодежь в сохранении культуры
5
18:28
Рейтинг самых необычных питомцев Челябинска возглавил олень. Фото
18:28
В Петербурге Росгвардия задержала мужчину, залившего торговый центр. Видео
2
18:27
Прокуратура требует ужесточить приговор топ-менеджерам «Камской долины»
18:24
Суд оштрафовал владельца кафе в Челябинске за мигранта на 125 тысяч рублей. Видео
1
18:24
«Ночь будет длинная»: Трамп сделал загадочное объявление
10
18:24
Тартар без мяса и борщ с вишней: где вкусно поесть в пост в Екатеринбурге
18:23
Ужесточение правил сдачи экзаменов в ГИБДД для мигрантов не решит проблему нелегальной занятости
3
18:21
Десятки людей пострадали в Германии после наезда автомобиля на толпу, есть погибшие
1
18:12
В Салехарде появятся новые дороги в развивающемся районе. Карта
18:12
Стало известно о состоянии пермячки, которую сбил грузовой поезд
18:12
Под Тюменью в пожаре погиб человек. Фото
18:04
Вице-мэр Нижневартовска сделал заявление о путевках для детей в Анапу, где был разлив мазута
18:02
Путин наделил композитора Зацепина особым статусом
18:00
Стало хуже пенсионерке, на которую в Прикамье напали собаки
1
17:59
В Салехарде полицейские не реагировали на жалобы инвалида, которую бил сожитель
17:58
«Снежно-песчаная дюна»: строители в ЯНАО доделывают крышу нового арт-центра. Фото
17:57
В Перми взлетели цены на увеличение груди
6
17:53
Пентагон ожидает парализацию Украины в ближайшие недели
3
17:48
В Копейске снесут 12 расселенных домов. Фото
17:48
Какие дороги власти Тюмени построят в ближайшие годы
17:45
Информация о пожаре на нефтяном заводе Уфы из-за удара БПЛА оказалась фейком
17:45
В Перми стали больше строить
17:43
Глава пресс-службы СУ СКР по ЯНАО ушла в отставку. Фото
17:39
В Сургуте обвалилась стоимость жилья на вторичном рынке
2
17:38
Жители ХМАО кинулись перепродавать билеты с наценкой перед концертом Анны Асти. Скрин
17:38
В свердловских магазинах «Светофор» нашли опасные консервы
6
17:37
Spiegel: Зеленский ведет себя как школьник
4
17:37
Цветочные Екатеринбурга утонули в букетах: что творится в магазинах перед 8 Марта. Фото
1
17:33
В мэрии Нового Уренгоя серьезная кадровая потеря
17:31
Екатеринбуржцам объяснили, как во «Вкусно — и точка» включилось порно
1
17:30
Ямальские депутаты прилетели в Салехард из Ханты-Мансийска по новому рейсу. Фото
1
17:30
Власти Кургана ищут нового главного архитектора
6
17:27
Life: Блиновская может выйти из колонии уже через три года
1
17:21
В Пермском крае запретят ездить по части дорог на грузовиках
17:20
Президент Финляндии сравнил скандал Зеленского и Трампа в Белом доме с ссорой в браке
1
17:19
Где купить дешевые тюльпаны в Перми
17:17
Представитель Кадышевой ответил на новости о ее долгах перед налоговой
6
17:15
В Петербурге СК возбудил дело из-за контрабандной икры амурского осетра
1
17:14
Рыбоперерабатывающее предприятие Ямала передало бойцам СВО три тонны консервов
4
17:12
В ТюмГУ назвали дату начала занятий в новом корпусе вуза
17:11
Бизнесмены Тюмени избавляются от частных детских садов
17:11
Челябинец оформил микрозайм на жителя ЯНАО
17:11
В Пермском крае увековечили память отца статусной чиновницы. Фото
17:09
Некогда запрещенные мимозы из Абхазии начали продавать в Кургане к 8 Марта. Фото
1
17:04
Участник кровавой бойни под Екатеринбургом ушел на СВО
2
17:04
В «Золотом яблоке» для екатеринбуржцев установили игровой автомат с косметикой. Фото, видео
17:00
Зал приматов в Челябинском зоопарке закрыли на карантин из-за ОРВИ
1
16:58
Власти одобрили строительство нового крупного микрорайона на Северо-западе. Карта
1
16:58
Взрыв завода на Украине попал на видео
2
16:58
В Петербурге депутаты предложили ограничить выезд за рубеж бывшим министрам
6
16:58
«Кровь шла из глаз»: екатеринбуржец рассказал, как спасал утонувшую в сауне жену
6
16:53
Субсидируемые авиарейсы запустят из Челябинска в Минск в марте
16:51
В Пермском крае мэр рассказал о подвигах землячки, спасавшей раненых под Бахмутом. Фото
16:48
Экс-начальник полиции возглавил структуру на «курганской Рублевке»
16:48
Появилась первая реакция Блиновской на приговор суда. Видео
6
16:48
Ямальский тундровик убил земляка бутылкой и сжег его тело в балке
16:44
Петербургскому бизнесмену пришлось выплатить шесть миллионов рублей алиментов
3
16:43
Украина начала «деамериканизацию» средств ПВО после спора Трампа и Зеленского
6
16:43
Врачи ХМАО назвали главную опасность самолечения во время беременности
16:41
Пермяки открыли станцию зарядки электромобилей в Москве
16:36
На Ямале меняют условия для получения субсидий на оплату ЖКХ
1
16:33
Назначен новый заместитель министра юстиции РФ
16:29
Курганцы открыли свою шаурмечную после поездки по России и Казахстану
7
16:28
Челябинские и сербские ученые создали биоразлагаемые аналоги опасных пластмасс
16:27
Имущество осужденной Блиновской передано в доход государства
2
16:27
В Тюмени перекроют два выезда на трассу Тюмень — Екатеринбург. Фото
16:26
В УрФУ подняли стоимость обучения до 40%
16:25
Роспотребнадзор проверяет в Перми службу доставки «Самокат»
16:25
Соцсети Тобольского района получили высокую отметку на Social Media Fest
16:19
В Омске задержан мужчина, который три года назад снес остановку в Тюмени
2
16:19
Миллионы россиян за два дня запретили себе брать кредиты
10
16:17
В Челябинске песнями отметили день рождения экс-лидера Северной Кореи. Фото
2
16:15
В Пермском крае вновь выросла заболеваемость ОРВИ
16:15
Блиновскую приговорили к пяти годам колонии за отмывание денег
12
16:07
Челябинская «Единая Россия» объявила о старте праймериз
16:05
Какие праздники отмечают 4 марта 2025 года: что нельзя делать, приметы
16:03
Экс-депутат из ЯНАО снимет клип про Югру
3
16:02
Профессора Пермской фармакадемии незаконно лишили премии
16:02
Мэрия Екатеринбурга допустила полный запрет электросамокатов
8
15:59
По всему ХМАО завоют сирены
15:59
Дюжина бойцов ВСУ сдалась в плен в Курской области
15:55
Глава ямальского села ушел на СВО. Инсайд
2
15:54
Челябинский герой выступит в ЯНАО. Фото
15:53
Тюменские депутаты хотят ввести смертную казнь за наркопреступления
13
15:53
Звезда блокбастера «Холоп» встретится с жителями ХМАО
15:52
В Тюмени владельцы лошадей и пони грубо нарушают запрет властей
15:45
«Билайн» подвергся кибератаке, есть сбои в работе оператора
15:45
Китайский бизнесмен начал захват аграрного рынка Кургана с ребрендинга компании
10
15:43
Посадили бандитов, устроивших кровавую бойню в бильярдной под Екатеринбургом. Фото
1
15:41
Многодетной свердловчанке купили квартиру после новости URA.RU. Фото
1
15:40
В центре Екатеринбурга закроется старейший итальянский ресторан. Фото
4
15:40
Макрон сообщил о серьезном разговоре с Трампом
3
15:39
Курганский бизнесмен заключил фиктивные договоры на лес и получил крупный штраф
1
15:32
В Челябинске за месяц подорожали квартиры на вторичном рынке
1
15:31
Ямальская рыбачка наловила язей под мостом. Фото
2
15:30
ЦИК Абхазии утвердил результаты президентских выборов
1
15:30
Доцент кафедры пермского медуниверситета внезапно умер на работе
3
15:26
В стрит-фуде на Ямале клиентов заманивают шоколадом с розовыми волосами. Видео
15:24
В Кургане готовятся объявить начало праймериз
2
15:21
Сосед рассказал о пермской семье, где отчим год избивал 9-летнего ребенка
2
15:21
В Екатеринбурге сорвался фестиваль памяти кыштымского гуманоида
4
15:15
Тюменцев предупредили об опасной погоде
15:15
На приговор свердловской ОПГ явилась толпа сторонников. Видео
3
15:14
Минобороны разрешило строить ЖК в запретной военной зоне под Екатеринбургом
1
15:14
Ямальские дорожники обновили информацию о работе зимников
15:14
Крым накрыли «Русским куполом», который защищает от дронов
11
15:13
Бастрыкин потребовал разобраться с нападениями бездомных собак в Челябинске
1
15:13
Супруга Эммануила Виторгана отреагировала на новости о его проблемах с сердцем
15:12
Суд приговорил петербурженку за организацию проституции с несовершеннолетними
3
15:11
Воздух с Атлантики вызвал аномальное тепло в феврале в Челябинской области
15:10
На полки курганских магазинов вернулись батончики KitKat
3
15:08
Стало известно, когда самолет МС-21 совершит первый полет на пермских двигателях
15:08
Начало вступления Армении в ЕС отложено
3
15:04
РБК: на рынке этанола выявили схему по уходу от уплаты акцизов на 70 млрд
6
15:03
Суд приговорил экс-чиновника Росавиации Павлюка к восьми годам колонии
5
15:02
Аналитики назвали самые популярные фильмы у жителей ХМАО
15:01
Песков: у Путина и Трампа с 12 февраля не было публичных контактов
15:00
Курганский железнодорожник чуть не стал коррупционером из-за работы в выходные
8
14:56
Ксения Бородина ушла из шоу «Маска»: как прошел 4 выпуск
2
14:55
Полеты импортозамещенных самолетов МС-21 и SJ-100 пройдут в первом полугодии
1
14:52
В Тюмени определят лучших биатлонистов страны
14:50
Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов обжаловал свое заключение в СИЗО. Инсайд
10
14:47
Мальчика, которого год бил отчим в Перми, пыталась спрятать под стол вахтер
2
14:45
Бастрыкин поручил проверить в Кургане дом с плесенью, которому больше 65 лет
1
14:45
Мэрия Кургана ради цветов на 8 Марта заключила контракты. Список
14:44
Стало известно, сколько блинов съели жители Академического во время Масленицы
14:44
Службе миграции грозит наказание за нелегала, убившего таксиста в Екатеринбурге
2
14:40
В Тюмени «закатают в асфальт» шесть миллиардов рублей
2
14:40
Песков: Россия продолжит СВО, несмотря на диалог с США
14
14:39
Екатеринбурженки отказываются от iPhone: рейтинг подарков на 8 Марта
14:36
Песков рассказал, как Путин отреагировал на скандал с Зеленским в Белом доме
14:35
Кремль — URA.RU: изъятие российских активов обернулось бы серьезными последствиями
1
14:33
«Палаток больше не будет»: Ильменский фестиваль переезжает на городские площадки Челябинска
7
14:31
Песков: Зеленский не желает воспринимать реальное положение вещей
5
14:30
В Кургане готовят проект строительства IT-технопарка
14
14:28
ВС РФ развивают успех на границах Днепропетровской области
14:28
Новый ТРК возле торгового центра построят в Челябинске после корректировки проекта. Фото
3
14:24
На одном из тюменских зимников стало опаснее
14:23
Песков: Запад утрачивает свою коллективность, остается «партия войны»
14:22
В Кремле опровергли «охлаждение» отношений Путина и Эрдогана
14:22
В Кремле намекнули на необходимость надавить на Зеленского со стороны Европы
14:20
Песков: перепалка в Белом доме говорит, что Киев не хочет мира
14:18
«Коммерсант»: «Газпром» может продать долю производства спутников «Роскосмосу»
2
14:12
В ХМАО грабители вломились в квартиру через окно на первом этаже
14:10
В Кургане в ближайшие 10 дней ожидается холодная погода
14:10
Нейросеть выявила тысячи серьезных заболеваний у свердловчан
2
14:09
«Цирк отдыхает»: «белый маг» из «Дома-2» едет в Сургут поздравить дам с 8 Марта
14:09
Челябинцы скупили билеты на концерт Большого симфонического оркестра Чайковского
14:09
В Ревде школьников отправили на дистант из-за угрозы отравления
14:07
Экс-куратор всех мэров нашел работу в холдинге олигарха из списка Forbes
14:06
В Сатке инспекторы ДПС спасли семью с маленьким ребенком из снежного плена. Видео
1
14:04
Скульптор Исмагилов создал главный символ Перми из челябинской лопаты. Фото
14:04
Школьник, которого в Перми избивал отчим, скрывал это от своих друзей
14:02
Что известно о тюменском Герое России Рустаме Сайфуллине: биография, награды, СВО
2
13:58
«Удобно и экологично»: в автобусах Ноябрьска появились безбилетные терминалы. Фото
13:56
Пригород Челябинска окутала сеть из 324 бомбоубежищ
2
13:56
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям
22
13:47
Россиянам напомнили о наказании за домашнее предпринимательство
3
13:46
Силовики ХМАО сделали заявление после новости о секс-скандале с ветераном СВО и ребенком
4
13:41
Студентка примчалась в Екатеринбург, чтобы отдать мошенникам миллион
4
13:39
Отчим избитого в Перми мальчика ранее был судим за наркотики
13:38
Крупнейший проект КРТ в Ленобласти: что известно о застройке территории площадью почти 60 га
13:33
Полпред Жога стал героем фильма. Фото
1
13:31
В ХМАО назначен новый топ-менеджер МТС
13:30
В Москве заинтересовались пермскими прокурорами, откосившими от армии
7
13:30
Овощные шашлыки и бургеры: где в ресторанах Кургана есть постное меню
13:29
Politico: Венгрия заблокировала документ ЕС о помощи Киеву
6
13:28
В Перми нашли десятки тысяч пачек подозрительных сигарет
13:25
Новый фигурант по делу о пытках в Каменске-Уральском отрицает вину
13:24
В Петербурге ребенок получил травму позвоночника на занятии по плаванию
13:22
Украинская разведка признала ситуацию в Красноармейске критической
13:19
Полиция вскрыла коррупцию в структуре мэрии Копейска
13:13
Прокурор, начинавший карьеру в Кургане, получил пост в ямальской прокуратуре
13:12
Четвертого участника пыток на мойке в Каменске-Уральском задержали после съемок на Первом канале
2
13:09
Курганская фирма бизнесмена Путиной судится с компанией из Казахстана
1
13:07
Пермские власти рассказали о ходе реконструкции улицы Карпинского. Видео
13:05
В курганских яслях и колонии временно отключили воду. Список
13:04
Имидж-стилист указала на недочет в образе Кристины Орбакайте
7
13:03
WP: ссора Зеленского и Трампа ознаменовала конец коллективного Запада
13:02
В Петербурге тело свидетеля по делу об игорном бизнесе найдено под окнами ЖК
4
13:00
Экс-управляющий столовыми «Военторг-Востока» обвиняется в хищении 8 млн
13:00
В курганском правительстве утвердили нового замгубернатора. Фото
12:59
Уралочку застукали за интимными объятиями на шоу «Выжить в Самарканде», возмутилась Серябкина. Фото
2
12:59
«Зашивали наживую»: девушка заявила о страшных родах в Екатеринбурге
10
12:58
Выпускник курганского вуза возглавил районную прокуратуру ЯНАО. Фото
12:54
Из Петербурга в Мариуполь отправился первый автобус
1
12:53
Пермский миллиардер Репин заработал десятки миллионов рублей на коровниках
1
12:53
На Ямале назначили прокурора с опытом работы в ХМАО. Фото
12:53
Мигрант из Узбекистана убил таксиста в Екатеринбурге из-за опасной езды
2
12:48
На челябинском заводе придумали способ уберечь дороги от сверхтяжелой техники. Фото
12:44
В Пермском крае воры украли тонны нефти из скважины крупной компании
12:44
Арестован четвертый участник пыток на мойке в Каменске-Уральском
1
12:44
Глава Пентагона выложил фото Клинтон с Лавровым в ответ на обвинения в работе на Россию
12:39
Полиция в Петербурге ликвидировала агентство с нянями и сиделками из Азии. Видео
2
12:38
В Челябинске впервые пройдет VK Fest
2
12:37
По всей России 5 марта завоют сирены
9
12:37
Губернатор Ямала Артюхов распорядился ускорить капремонт лицея в Салехарде. Видео
12:35
Цены на «вторичку» в Екатеринбурге бьют рекорды. Скрин
1
12:33
В Свердловской области завоют сирены
12:32
Сирены, которые включали во время наводнения, зазвучат в Кургане
12:30
На СВО погиб экс-директор пермского издания «Парма-Новости»
1
12:30
Мэр Лошкин ответил на вопрос об изменении границ Челябинска
1
12:30
Экс-замгубернатора ХМАО Шипилова этапировали в СИЗО Тюмени. Инсайд
12:27
Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении ребенка отчимом в Перми
12:24
Пермский экс-министр Иван Огородов возглавил ассоциацию молочников
12:24
Челябинцам отказали в запуске прямого рейса от ЧКПЗ до Копейска
2
12:22
Пенсионерка получит сотни тысяч рублей от торгового центра в Тюмени
12:18
В Салехарде посчитали, в какую сумму обойдется мобильный туалет на день оленевода
1
12:14
Кому проиндексируют пенсию 1 апреля 2025 года
1
12:14
В Березниках скончалась медсестра с 40-летним стажем работы Ольга Жуланова
12:14
Генпрокуратура РФ провела масштабные перестановки в прокуратурах ЯНАО
12:13
Дорожники ЯНАО выставили женщину против мужчин в хоккее
1
12:12
МО: российский боец защитил оборонительный рубеж от прорыва ВСУ
12:10
Пермский общественник предложил избавиться от металлических арок над Компросом. Фото
1
12:06
Возбуждено уголовное дело после того, как в Перми отчим избил 9-летнего пасынка
1
12:05
Среди пострадавших — Минобороны и вузы: в Свердловской области активизировались охотники за медью
12:03
Железнодорожников наказали за дефекты и отсутствие фонарей на мосту в Златоусте
12:03
Прокуратура помогла бойцу СВО из ХМАО добиться выплаты в полмиллиона рублей
12:02
Бастрыкин: на стороне ВСУ воюют более 3 тысяч наемников
2
12:00
Стало известно, где могут пройти следующие переговоры РФ и США
3
12:00
После обысков в университете Кургана в СИЗО попали два мигранта из Туркменистана
4
11:59
Смольный выделит миллиард рублей на поддержку частных школ в Петербурге
4
11:57
ФСБ поймала екатеринбуржца, давшего крупную взятку полиции
11:56
Фанаты Лолиты получили официальные уведомления об отмене концерта в Перми. Скрин
3
11:51
ФСБ предотвратила теракты в московском метро и Подмосковье
9
11:49
Пожилой мужчина погиб в ДТП с фурой на тюменской трассе. Фото
11:48
Пермякам на 8 марта предложили купить кафе с посикунчиками
11:48
Ребенок принес нож в детский сад в Челябинске. Фото
3
11:47
Российские войска зачистили от ВСУ леса Курской области
1
11:44
Обвиняемый в рекордной взятке экс-офицер МВД из Петербурга умер за границей
5
11:42
Умер автор песен Ларисы Долиной и Ирины Аллегровой
11:41
Как прошел 7 выпуск реалити «Выжить в Самарканде»: пропажа Щербакова и испытания Серябкиной
2
11:40
Челябинские врачи спасли ребенка с тяжелыми травмами
1
11:40
Кровь на кузове и в салоне: мигрант-нелегал убил таксиста «Яндекса» в Екатеринбурге
6
11:37
Подросток из ЯНАО потерял в Telegram более 200 тысяч рублей
1
11:36
Российские бизнесмены с начала года заработали 8 млрд долларов
16
11:35
Пермячка наказала соседку за нападение немецкой овчарки
11:35
В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие
11:32
Почему екатеринбурженка утонула в сауне во время романтической встречи: причина
2
11:31
Лондон и Париж представят Трампу группу стран «Европа-плюс»
5
11:26
Концерт Лолиты в Перми пропал из афиши певицы
1
11:25
Женщина подавилась угощением и едва не умерла на Масленицу в Челябинской области. Фото
1
11:18
В Челябинской области определили планы по выполнению нацпроектов до 2030 года
11:18
Суд отправил сибирячку в колонию за наркоторговлю в ЯНАО
11:18
На месте суперлечебной минеральной воды в Шадринске задуман грандиозный проект из 12 башен. Фото
5
11:16
В Екатеринбурге школьница потеряла все семейные сбережения после двух звонков
11:13
Utair запустил новые рейсы из ХМАО в Анталью
11:10
Bloomberg: помощники Трампа требуют обязательной отставки Зеленского
3
11:10
Экс-совладелица национализированного «Арианта» проиграла суд приставам
11:04
В челябинских лесах март станет самым снежным месяцем. Фото
11:01
Один человек пострадал при пожаре на НПЗ в Уфе
10:58
CNN: Трамп готовится к встрече с Путиным ускоренными темпами
10:56
Жители Тюмени услышат сирены
10:56
Челябинский шоумен Ярушин поделился снимком из семейного архива. Фото
1
10:55
На новые платные парковки в Перми потратят почти 20 млн рублей
10:54
Пермяки перестали ходить в кинотеатры
10:50
Politico: в Европе опасаются расширения полномочий фон дер Ляйен
4
10:50
Челябинские эксперты приехали в Курган на обследование важного объекта на Тоболе
3
10:49
В Пермском крае раскрыт календарь фестивалей на 2025 год
10:45
Популярная радиостанция перестала вещать в Челябинске
10:45
На тюменцев обрушится магнитная буря
10:40
ВСУ использовали дорожных рабочих как живой щит
10:38
Мэр Челябинска Лошкин потребовал активней сбивать сосульки на крышах
2
10:35
Временный мэр Верхнего Уфалея обнулил плату за бассейн и татами
10:34
Мэрия Челябинска предупредила о смертельной опасности выхода на лед
10:34
В районе ЯНАО завоют сирены
10:33
Володин: институты Евросоюза заменили национальные правительства
2
10:30
Герой России и друг Артема Жоги Рустам Сайфуллин празднует 42-й день рождения
10:26
Свердловскую область накроет снегопад
1
10:24
Володин обвинил Европу в желании вмешаться в дела США
1
10:22
В Нижневартовске произошло тройное ДТП с пострадавшими
10:22
В Челябинске завоют сирены
10:20
Поисковый отряд из Челябинска в зоне СВО посетила супруга губернатора Текслер. Фото
2
10:15
Челябинцы потеряли страх лишиться работы
10:15
Что известно о магнитной буре 4 марта 2025: прогноз и солнечные вспышки
10:14
Пермяки больше остальных россиян уверены в карьерных перспективах
10:14
Кладовщик и изготовитель полуфабрикатов: кем еще можно работать вместо службы в армии
1
10:13
Ямал научит школьников из Волновахи выращивать деревья. Фото
1
10:12
Володин: во власти в Европе стало много случайных людей
1
10:09
Работник тюменского завода лишился руки, попав в конвейер во время работы
10:03
В ЯНАО подросток заплатит крупный штраф за угон питбайка
10:00
В артиллерийских частях ВС РФ создали дивизионы БПЛА
09:57
Магнитогорцев научат правильным действиям при угрозе атаки БПЛА
09:55
Бывший курганский МУП получит миллионы рублей на капремонт
2
09:55
Стекольный завод в Челябинской области ищет кадры на зарплату в 200 тысяч рублей
4
09:53
Станции скорой медпомощи в ЯНАО ищут врачей на солидные зарплаты
09:48
Четырех ветеранов из ЯНАО наградили медалями в честь 80-летия Победы. Фото
1
09:45
Побег из Киева, кредиты, мечты об «Оскаре»: где сейчас звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина
4
09:44
WhatsApp* перестанет работать на телефонах тысяч россиян
9
09:41
В Тюмени подорожали дачи
09:26
Три российских региона подверглись атаке семи украинских БПЛА
09:15
Свердловский застройщик нацелился на долгострой, которым владел курганский бизнесмен Бабочкин
7
09:13
УАЗ готовит к выпуску новый семиместный внедорожник
4
09:08
Эксперт объяснил, почему предложение Путина о металлах для Трампа выгоднее, чем украинское
08:54
В Турции ждут Владимира Путина
3
08:51
Стала известна обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль
08:51
«Оскар» за лучший фильм получила «Анора»
2
08:50
Что известно о заводе «Уралбиофарм» в центре Екатеринбурга, который хотят снести. Фото
10
08:48
Пермяк избил трамвайного хама за мат при ребенке
9
08:45
Челябинское заксобрание внепланово соберется, чтобы провести реформу
08:40
Фильм с российскими актерами лидирует по числу «Оскаров»
1
08:40
В структуре курганского департамента АПК новый директор
08:39
В России начался новый сезон кадрового проекта «ПолитСтарт»
1
08:35
ВСУ только в одном регионе потеряли за неделю тысячи солдат и наемников
1
08:28
Стало известно, кто получил «Оскар» за главную мужскую роль
1
08:20
Чиновники из ХМАО пытались отправить детей отдыхать в Анапу, где были разливы мазута
3
08:18
Более 7000 мирных жителей погибли от рук ВСУ в Донбассе с 2014 года
1
08:15
Задержания сотрудников ДПС и подготовка к паводку: семь главных событий Тюмени
08:15
Суд отказался смягчить приговор спикеру думы Кетово Воинкову за смертельное ДТП
1
08:13
Выгодно ли брать отпуск в марте
1
08:12
Арест главреда, дипфейки с Жогой и приезд федеральных VIP: 11 свердловских событий недели
08:11
РИАН: Турция готова провести переговоры по Украине с участием всех сторон
4
08:02
Хозяев жилья могут обязать сообщать информацию о съемщиках в МВД
8
08:01
Отставка Лысанова, галстук в коми-пермяцком стиле и проводы Масленицы: 10 главных новостей Прикамья
08:00
Тюменцев ожидает солнечный и теплый день
08:00
Кухарук помог спасти авиапассажира, богатейший депутат моет чужие авто: восемь главных новостей недели в ХМАО
07:58
Аресты на «Макфе», мэр-убийца и отравления в отеле: десять челябинских событий недели
1
07:56
Скалолазание, лазертаг и погружение в 90-е: куда отправить ребенка в каникулы в Екатеринбурге
1
07:45
Шадринские власти задумали изменить округа перед выборами. Скрин
3
07:39
В Ростовской области отражена атака БПЛА
07:33
Бастрыкин: украинские спецслужбы завербовали более 560 россиян для исполнения терактов
1
07:33
Бастрыкин: следствие по теракту в «Крокус сити холле» завершено
2
07:30
Арест директора вуза, переезд генерала и прогноз по паводку-2025: топ событий недели в Кургане
07:26
В Челябинске с молотка продают банкротный фитнес-центр на улице Бейвеля. Скрин
07:22
Жители Купянска жалуются на мародерство солдат ВСУ
07:09
МЧС: пожар на территории Уфимского НПЗ локализован
1
07:01
Пермь вошла в топ-3 городов по подорожанию вторичного жилья
07:00
В Свердловской области ожидаются 21-градусные морозы
2
06:44
У экс-зама Чубайса Подольского нашли иностранное гражданство
7
06:31
В Нижневартовске пенсионерку выгнали из автобуса в сильную метель
1
06:25
Киран Калкин получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»
3
06:25
Водителей РФ предупредили об изменениях на рынке автозапчастей
5
05:54
Пермяки вновь вышли на митинг против застройки стадиона «Трудовые резервы». Фото, видео
1
05:51
Юра Борисов остался без «Оскара»
9
05:43
Зеленский нахамил сенатору из США после призыва уйти в отставку
16
05:36
В Екатеринбурге электропикап от Илона Маска разъезжает по дворам. Фото, видео
6
05:30
Юра Борисов упустил «Оскар»
3
05:30
Образцово-показательный муниципалитет и назначение главы депобра: шесть главных новостей недели в ЯНАО
05:23
SHOT опубликовал видео удара БПЛА по заводу в Уфе. Видео
3
05:02
Депутат Гаврилов рассказал об увеличении размера возврата по налоговым вычетам
04:58
Тюмень вошла в ТОП-3 города России по объемам строительства жилья
04:57
Екатеринбург вошел в лидеры по строительству квартир в России
1
04:54
Зеленский наотрез отказался подписывать мирный договор с утратой территорий
10
04:50
Курганцев ждут температурные качели. Скрин
04:48
В Магнитогорске продают отель с рестораном и спа-салоном за 150 миллионов рублей. Скрин
3
04:47
В США оценили шансы Юрия Борисова получить «Оскар»
04:35
Россиянам назвали приемлемый курс для продажи рублевых накоплений
3
04:31
Суд приостановил работу «ЕниДем» после отравления рабочих в Москве
04:22
Кишечную инфекцию выявили почти у 150 рабочих в Москве после еды от «ЕниДем»
04:13
Глава ИМЭМО РАН Войтоловский: Трамп разыгрывает сложную комбинацию по Украине
3
04:06
Фитнес и плавание: пермяки назвали свои любимые виды спорта
03:59
На главной трассе ЯНАО произошло жесткое ДТП с пострадавшими. Видео
03:41
Март в Свердловской области начнется с холодов
03:39
«Бегают стаями, кидаются»: курганцы жалуются на бездомных собак
5
03:30
Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине
9
03:28
В Лос-Анджелесе началась 97-я церемония премии «Оскар» с Юрой Борисовым: URA.RU ведет трансляцию
1
03:25
Банки Казахстана резко нарастили выпуск карт Visa и Mastercard из-за спроса
03:20
Курганцы не хотят видеть в жилых домах заведения, где продают алкоголь
4
03:16
SHOT: в Уфе произошел серьезный взрыв
5
03:06
Туск рассказал о реакции лидеров стран ЕС на ссору Трампа и Зеленского
2
02:58
Из Пермского края отправили гуманитарную помощь школам Северодонецка. Фото
02:56
Зеленский заявил о намерениях спасти отношения с Трампом после скандала в Белом доме
7
02:56
Депутат Рады Безуглая обвинила командование ВСУ в гибели 150 бойцов
02:39
Генсек НАТО Рютте призвал подготовиться к остановке огня на Украине
3
02:25
Бастрыкин разберется с тюменской аварийкой, где обрушились полы и завелись крысы
02:22
Bild: Трамп тайно работает над возвращением «Северного потока»
1
02:18
В Первоуральске пьяный лихач на иномарке сбил женщину. Фото, видео
02:15
Стармер раскрыл, что сделает с Украиной после завершения СВО
4
01:53
Следователи провели осмотр квартиры в Перми, в которой живет избитый отчимом ребенок. Видео
01:44
В ХМАО построят 14 солнечных электростанций за 200 миллионов рублей
6
01:33
Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за попытку покушения на него
2
01:33
Боуз: Зеленский такая же подделка, как и пояс, который он подарил Трампу
3
01:29
В Екатеринбурге скончался известный велогонщик. Фото
3
01:24
Умер Юрий Мартынов: от рок-музыки к духовным шедеврам — история легендарного композитора
3
01:05
Екатеринбуржцам показали порно в ТЦ «Радуга Парк». Видео
4
00:59
Швеция готова отправить военных на Украину с разрешения США
13
00:58
Тюменский курьер написал заявление в полицию из-за клеветы клиента. Видео
00:58
Стала известна причина смерти Сайтиева
6
00:55
Боец ВС РФ раскрыл, что происходит в Курской области
2
00:50
В пермском СК назвали причину пожара, в котором погибли два человека
00:34
Туск заявил о разногласиях по активам России на встрече в Лондоне
5
00:20
Стармер: Россия не может диктовать условия мира на Украине
17
00:16
Кадыров сообщил о проблемах Сайтиева с сердцем
3
00:08
Трюдо объявил о введении новых санкций против РФ
6
00:00
В Челябинской области задержатся 28-градусные морозы. Скрин
00:00
Курганская больница выплатила компенсацию за моральный вред пациентке