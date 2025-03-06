Forbes: ключевое оружие ВСУ потеряло эффективность без разведданных США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение Трампа по прекращении помощи сильно повлияло на ВСУ, они не способны использовать HIMARS на полную
Решение Трампа по прекращении помощи сильно повлияло на ВСУ, они не способны использовать HIMARS на полную Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Эффективность реактивных систем залпового огня HIMARS у Вооруженных сил Украины (ВСУ) зависит от американских разведданных и без поддержки США, эти системы не могут использовать свой полный потенциал. Об этом заявил военный обозреватель Дэвис Экс в своей статье для Forbes.

«Внезапно блокируя разведданные, США не дают украинской системе HIMARS задействовать максимальный эффект <...> Если [президент США Дональд] Трамп не изменит своей антиукраинской позиции, а ВСУ не раздобудут иные источники разведданных о дальних целях, украинские HIMARS не смогут стрелять так же далеко или так точно», — говорится в материале Экса. Артиллерийские подразделения ВСУ в значительной мере опираются на разведывательную информацию, предоставляемую США, для проведения ударов на дистанции, превышающей 40 миль.

Ранее в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В рамках переговоров планировалось обсудить вопросы касательно сделки по редкоземельным металлам, а также возможные гарантии для Украины. Однако встреча завершилась скандалом, вследствие чего Зеленский был вынужден покинуть переговоры досрочно.

Президент США объявил о прекращении военной поддержки Украине, передает RT. Остановлены поставки боеприпасов, техники и оборудования для Вооруженных сил Украины, а также прекращено финансирование, необходимое для поддержки военно-промышленного комплекса Киева.

Бойцы ВСУ заявляют о серьезных трудностях на фронте из-за решения Трампа о прекращении помощи. Боевой дух на поле боя «опасно низок».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эффективность реактивных систем залпового огня HIMARS у Вооруженных сил Украины (ВСУ) зависит от американских разведданных и без поддержки США, эти системы не могут использовать свой полный потенциал. Об этом заявил военный обозреватель Дэвис Экс в своей статье для Forbes. «Внезапно блокируя разведданные, США не дают украинской системе HIMARS задействовать максимальный эффект <...> Если [президент США Дональд] Трамп не изменит своей антиукраинской позиции, а ВСУ не раздобудут иные источники разведданных о дальних целях, украинские HIMARS не смогут стрелять так же далеко или так точно», — говорится в материале Экса. Артиллерийские подразделения ВСУ в значительной мере опираются на разведывательную информацию, предоставляемую США, для проведения ударов на дистанции, превышающей 40 миль. Ранее в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В рамках переговоров планировалось обсудить вопросы касательно сделки по редкоземельным металлам, а также возможные гарантии для Украины. Однако встреча завершилась скандалом, вследствие чего Зеленский был вынужден покинуть переговоры досрочно. Президент США объявил о прекращении военной поддержки Украине, передает RT. Остановлены поставки боеприпасов, техники и оборудования для Вооруженных сил Украины, а также прекращено финансирование, необходимое для поддержки военно-промышленного комплекса Киева. Бойцы ВСУ заявляют о серьезных трудностях на фронте из-за решения Трампа о прекращении помощи. Боевой дух на поле боя «опасно низок».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...