Forbes: ключевое оружие ВСУ потеряло эффективность без разведданных США

Эффективность реактивных систем залпового огня HIMARS у Вооруженных сил Украины (ВСУ) зависит от американских разведданных и без поддержки США, эти системы не могут использовать свой полный потенциал. Об этом заявил военный обозреватель Дэвис Экс в своей статье для Forbes.
«Внезапно блокируя разведданные, США не дают украинской системе HIMARS задействовать максимальный эффект <...> Если [президент США Дональд] Трамп не изменит своей антиукраинской позиции, а ВСУ не раздобудут иные источники разведданных о дальних целях, украинские HIMARS не смогут стрелять так же далеко или так точно», — говорится в материале Экса. Артиллерийские подразделения ВСУ в значительной мере опираются на разведывательную информацию, предоставляемую США, для проведения ударов на дистанции, превышающей 40 миль.
Ранее в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В рамках переговоров планировалось обсудить вопросы касательно сделки по редкоземельным металлам, а также возможные гарантии для Украины. Однако встреча завершилась скандалом, вследствие чего Зеленский был вынужден покинуть переговоры досрочно.
Президент США объявил о прекращении военной поддержки Украине, передает RT. Остановлены поставки боеприпасов, техники и оборудования для Вооруженных сил Украины, а также прекращено финансирование, необходимое для поддержки военно-промышленного комплекса Киева.
Бойцы ВСУ заявляют о серьезных трудностях на фронте из-за решения Трампа о прекращении помощи. Боевой дух на поле боя «опасно низок».
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