Военнослужащие Украины на передовой сообщили о серьезных трудностях на фронте. По данным The Telegraph, украинские солдаты гибнут из-за решения президента США Дональда Трампа прекратить предоставлять военную помощь и разведывательные данные Киеву.
«Солдаты на передовой говорят, что украинские солдаты гибнут из-за того, что США прекратили помощь. Боевой дух на поле боя „опасно низок“, бои стали ожесточенными», — пишет издание со ссылкой на слова бойцов. Отмечается, что сокращение американских поставок оружия и информации резко снизило боевой потенциал ВСУ.
«Это не мы наступали в последние месяцы», — сказал 27-летний военный медик Слава из села на границе Днепропетровской и Донецкой областей. «Как это ни печально, но у нас больше нет инициативы на поле боя», — поделился он своими переживаниями с изданием.
Украинские военные выражают опасения, что текущая ситуация может привести к увеличению потерь среди личного состава. Особенно их пугает скорое наступление лета, традиционно наиболее напряженного времени военных действий.
Ранее Трамп встретился с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Политики должны были обсудить сделку по редкоземельным металлами и гарантии для Киева. Встреча закончилась скандалом и последующим досрочным удалением Зеленского с переговоров.
Президент США приняли решение прекратить поставку военной помощи Украине. Прекращены поставки боеприпасов, машин и оборудования для ВСУ, а также средств, необходимых Киеву для финансирования военно-промышленного комплекса.
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