В Екатеринбурге подешевела аренда однокомнатных квартир

В Екатеринбурге на 1,1% снизилась стоимость аренды однокомнатных квартир в феврале. Аналитику опубликовал портал «Мир квартир».
Средняя стоимость аренды «однушки» составила 33 тысячи рублей, за месяц цена снизилась на 1,1%. Трехкомнатные квартиры подешевели также на 1,1% — до 46,6 тысяч рублей в среднем. Сильнее всего цены упали на аренду «двушек», их можно снять за 37,5 тысяч в среднем.
По словам экспертов портала, дефицита квартир на рынке нет. «В марте и апреле вялый процесс снижения цен на съемное жилье, возможно, продолжится», — предположил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир Квартир». И отметил, что высокий сезон аренды еще не начался, а цены продолжают корректироваться.
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