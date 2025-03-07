В Екатеринбурге подешевела аренда однокомнатных квартир

В Екатеринбурге за месяц снизились цены на аренду однокомнатных квартир
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средняя стоимость аренды «однушки» — 33 тысячи рублей в месяц
Средняя стоимость аренды «однушки» — 33 тысячи рублей в месяц Фото:

В Екатеринбурге на 1,1% снизилась стоимость аренды однокомнатных квартир в феврале. Аналитику опубликовал портал «Мир квартир». 

Средняя стоимость аренды «однушки» составила 33 тысячи рублей, за месяц цена снизилась на 1,1%. Трехкомнатные квартиры подешевели также на 1,1% — до 46,6 тысяч рублей в среднем. Сильнее всего цены упали на аренду «двушек», их можно снять за 37,5 тысяч в среднем. 

По словам экспертов портала, дефицита квартир на рынке нет. «В марте и апреле вялый процесс снижения цен на съемное жилье, возможно, продолжится», — предположил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир Квартир». И отметил, что высокий сезон аренды еще не начался, а цены продолжают корректироваться. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на 1,1% снизилась стоимость аренды однокомнатных квартир в феврале. Аналитику опубликовал портал «Мир квартир».  Средняя стоимость аренды «однушки» составила 33 тысячи рублей, за месяц цена снизилась на 1,1%. Трехкомнатные квартиры подешевели также на 1,1% — до 46,6 тысяч рублей в среднем. Сильнее всего цены упали на аренду «двушек», их можно снять за 37,5 тысяч в среднем.  По словам экспертов портала, дефицита квартир на рынке нет. «В марте и апреле вялый процесс снижения цен на съемное жилье, возможно, продолжится», — предположил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир Квартир». И отметил, что высокий сезон аренды еще не начался, а цены продолжают корректироваться. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...