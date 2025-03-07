В США конфисковали серверы российской криптобиржи

Власти США арестовали домены российской криптобиржи Garantex. Об этом сообщили представители американского Минюста.
«Правоохранительные органы США конфисковали копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных. Заморожены 26 млн долларов криптобиржи», — говорится в сообщении на официальном сате ведомства.
Уточняется, что конфискация онлайн-инфраструктуры криптобиржи была проведена из-за подозрений в якобы отмывании денег. Минюст обвинил в незаконных операциях администраторов Garantex — гражданина Литвы Алексея Бесчокова и россиянина Александра Мира Серде.
Ранее что ФРГ и Финляндия также конфисковали серверы, обеспечивавшие работу биржи Garantex. Это было сделано в сотрудничестве с властями США, передает RT.
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