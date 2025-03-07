07 марта 2025

В США конфисковали серверы российской криптобиржи

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфраструктура онлайн-биржи была арестована
Инфраструктура онлайн-биржи была арестована Фото:

Власти США арестовали домены российской криптобиржи Garantex. Об этом сообщили представители американского Минюста.

«Правоохранительные органы США конфисковали копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных. Заморожены 26 млн долларов криптобиржи», — говорится в сообщении на официальном сате ведомства.

Уточняется, что конфискация онлайн-инфраструктуры криптобиржи была проведена из-за подозрений в якобы отмывании денег. Минюст обвинил в незаконных операциях администраторов Garantex — гражданина Литвы Алексея Бесчокова и россиянина Александра Мира Серде.

Ранее что ФРГ и Финляндия также конфисковали серверы, обеспечивавшие работу биржи Garantex. Это было сделано в сотрудничестве с властями США, передает RT.

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Власти США арестовали домены российской криптобиржи Garantex. Об этом сообщили представители американского Минюста. «Правоохранительные органы США конфисковали копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных. Заморожены 26 млн долларов криптобиржи», — говорится в сообщении на официальном сате ведомства. Уточняется, что конфискация онлайн-инфраструктуры криптобиржи была проведена из-за подозрений в якобы отмывании денег. Минюст обвинил в незаконных операциях администраторов Garantex — гражданина Литвы Алексея Бесчокова и россиянина Александра Мира Серде. Ранее что ФРГ и Финляндия также конфисковали серверы, обеспечивавшие работу биржи Garantex. Это было сделано в сотрудничестве с властями США, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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