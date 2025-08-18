Экс-премьер Италии назвал Путина превосходным переговорщиком

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци назвал президента России Владимира Путина превосходным переговорщиком. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
«Он (Владимир Путин) использует монохордовый тон голоса, он даже кажется спокойным. Построение каждого предложения очень тщательно, сначала пара предпосылок, а затем выпад. Профессионал», — пишет Corriere della Sera со слов Ренци. Итальянский политик считает, что российский президент продемонстрировал выдающиеся навыки ведения переговоров и стратегическое мышление, ориентированное на долгосрочную перспективу.
Ренци отметил, что Путин не только умеет добиваться уважения на международной арене, но и выстраивает личные отношения с мировыми лидерами. В частности, он напомнил о визите Путина на Аляску, где российскому президенту был оказан официальный прием с красной ковровой дорожкой. Также экс-премьер подчеркнул, что Путин укрепил связи с президентом США Дональдом Трампом.
