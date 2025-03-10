В Wildberries рассказали, как ДТП на челябинской трассе повлияет на скорость доставки товара

Товар, который перевозила фура Wildberries, попавшая в ДТП на федеральной трассе М-5 в Челябинской области, не пострадал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса.
«По предварительным оценкам, перевозимый товар не пострадал. Предположительно инцидент незначительно повлияет на сроки завершения рейса», — сообщили URA.RU в Wildberries.
Там уточнили, что компания оказывает содействие правоохранителям. Водители фуры не пострадали.
ДТП произошло в Усть-Катавском районе утром 10 марта. Из-за заноса фуры в кювет было введено реверсивное движение.
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