В Wildberries рассказали, как ДТП на челябинской трассе повлияет на скорость доставки товара

Wildberries: груз фуры, попавшей в ДТП на челябинской М-5, не пострадал
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП повлияет на скорость доставки незначительно, сообщили в Wildberries
ДТП повлияет на скорость доставки незначительно, сообщили в Wildberries Фото:

Товар, который перевозила фура Wildberries, попавшая в ДТП на федеральной трассе М-5 в Челябинской области, не пострадал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«По предварительным оценкам, перевозимый товар не пострадал. Предположительно инцидент незначительно повлияет на сроки завершения рейса», — сообщили URA.RU в Wildberries.

Там уточнили, что компания оказывает содействие правоохранителям. Водители фуры не пострадали.

ДТП произошло в Усть-Катавском районе утром 10 марта. Из-за заноса фуры в кювет было введено реверсивное движение.

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Товар, который перевозила фура Wildberries, попавшая в ДТП на федеральной трассе М-5 в Челябинской области, не пострадал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса. «По предварительным оценкам, перевозимый товар не пострадал. Предположительно инцидент незначительно повлияет на сроки завершения рейса», — сообщили URA.RU в Wildberries. Там уточнили, что компания оказывает содействие правоохранителям. Водители фуры не пострадали. ДТП произошло в Усть-Катавском районе утром 10 марта. Из-за заноса фуры в кювет было введено реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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