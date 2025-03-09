Фура съехала в кювет и заблокировала часть трассы
В Катав-Ивановском районе Челябинской области из-за ДТП с фурой Wildberries ввели реверсивное движение. Как уточнили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», обошлось без пострадавших.
«На 1646-м километре трассы М-5 „Урал“ в Катав-Ивановском районе произошло ДТП с участием грузового транспорта. Введено реверсивное движение», — сообщили URA.RU в Упрдоре.
Обошлось без пострадавших, уточнили в ведомстве. Сейчас происходит эвакуация фуры.
Пострадавших в ДТП нет
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