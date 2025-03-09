09 марта 2025

На М-5 в Челябинской области ввели реверс из-за ДТП с фурой Wildberries. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура съехала в кювет и заблокировала часть трассы
Фура съехала в кювет и заблокировала часть трассы Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области из-за ДТП с фурой Wildberries ввели реверсивное движение. Как уточнили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», обошлось без пострадавших.

«На 1646-м километре трассы М-5 „Урал“ в Катав-Ивановском районе произошло ДТП с участием грузового транспорта. Введено реверсивное движение», — сообщили URA.RU в Упрдоре.

Обошлось без пострадавших, уточнили в ведомстве. Сейчас происходит эвакуация фуры.

Пострадавших в ДТП нет
Пострадавших в ДТП нет
Фото:

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области из-за ДТП с фурой Wildberries ввели реверсивное движение. Как уточнили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», обошлось без пострадавших. «На 1646-м километре трассы М-5 „Урал“ в Катав-Ивановском районе произошло ДТП с участием грузового транспорта. Введено реверсивное движение», — сообщили URA.RU в Упрдоре. Обошлось без пострадавших, уточнили в ведомстве. Сейчас происходит эвакуация фуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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