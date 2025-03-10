Путин представил к медалям челябинскую многодетную семью и преподавателя

Президент России Владимир Путин представил к наградам многодетных родителей Валерия и Галину Кунгуровых и преподавателя Южно-Уральского госинститута культуры имени Чайковского Николая Соловьева. Соответствующий указ глава государства подписал 10 марта.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Кунгурова Валерия и Кунгурову Галину, Челябинская область. Медалью за труды в культуре и искусстве наградить Соловьева Николая — старшего преподавателя кафедры Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского», — говорится в документе.
Накануне Путин наградил орденом Почета двух спортсменов из Челябинской области. К награде Татьяну Новикову и Михаила Уранова представили за успехи их подопечных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!