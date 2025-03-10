Путин представил к медалям челябинскую многодетную семью и преподавателя

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Прямая линия "Итоги 2024 года" с Президентом РФ Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Владимир Путин представил к награде семью Кунгуровых и преподавателя института культуры Фото:

Президент России Владимир Путин представил к наградам многодетных родителей Валерия и Галину Кунгуровых и преподавателя Южно-Уральского госинститута культуры имени Чайковского Николая Соловьева. Соответствующий указ глава государства подписал 10 марта.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Кунгурова Валерия и Кунгурову Галину, Челябинская область. Медалью за труды в культуре и искусстве наградить Соловьева Николая — старшего преподавателя кафедры Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского», — говорится в документе.

Накануне Путин наградил орденом Почета двух спортсменов из Челябинской области. К награде Татьяну Новикову и Михаила Уранова представили за успехи их подопечных.

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Президент России Владимир Путин представил к наградам многодетных родителей Валерия и Галину Кунгуровых и преподавателя Южно-Уральского госинститута культуры имени Чайковского Николая Соловьева. Соответствующий указ глава государства подписал 10 марта. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Кунгурова Валерия и Кунгурову Галину, Челябинская область. Медалью за труды в культуре и искусстве наградить Соловьева Николая — старшего преподавателя кафедры Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского», — говорится в документе. Накануне Путин наградил орденом Почета двух спортсменов из Челябинской области. К награде Татьяну Новикову и Михаила Уранова представили за успехи их подопечных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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