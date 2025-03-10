10 марта 2025

Рабочий пермского завода получил черепно-мозговую травму на производстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо ЧМТ, слесарь получил ушиб головного мозга, перелом затылочной кости, пневмоцефалию
Помимо ЧМТ, слесарь получил ушиб головного мозга, перелом затылочной кости, пневмоцефалию Фото:

В Перми на предприятии по обработке отходов лома и черных металлов «Пермчермет» произошел несчастный случай. Работник получил черепно-мозговую травму.

«Вечером 10 марта слесарь занимался уборкой площадки брикетирования металлической стружки. Выгребая ее, он получил удар в голову предметом, вылетевшим из-под двигающейся ленты транспортера», — сообщает Госинспекцией труда в Пермском крае на своем официальном сайте.

Помимо ЧМТ, слесарь получил ушиб головного мозга, перелом затылочной кости, пневмоцефалию (скопление воздуха внутри черепа). Все это относится к повреждениям здоровья тяжелой степени.

Установлено, что причиной инцидента стала недостаточное обучение работника технике безопасности. В частности, он не знал о запрете подходить к вращающемуся оборудованию до его полной остановки. Должностные лица, ответственные нарушения, установлены. Работодатель оштрафован.

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В Перми на предприятии по обработке отходов лома и черных металлов «Пермчермет» произошел несчастный случай. Работник получил черепно-мозговую травму. «Вечером 10 марта слесарь занимался уборкой площадки брикетирования металлической стружки. Выгребая ее, он получил удар в голову предметом, вылетевшим из-под двигающейся ленты транспортера», — сообщает Госинспекцией труда в Пермском крае на своем официальном сайте. Помимо ЧМТ, слесарь получил ушиб головного мозга, перелом затылочной кости, пневмоцефалию (скопление воздуха внутри черепа). Все это относится к повреждениям здоровья тяжелой степени. Установлено, что причиной инцидента стала недостаточное обучение работника технике безопасности. В частности, он не знал о запрете подходить к вращающемуся оборудованию до его полной остановки. Должностные лица, ответственные нарушения, установлены. Работодатель оштрафован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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