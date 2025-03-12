Pais: командующие ВСУ потеряли связь с украинской группировкой под Курском

Связь между командующими украинскими войсками в Сумской области и группировкой ВСУ в Курской области потеряна, что увеличивает риск отрезания последних от основных сил. Об этом сообщил капитан украинской бригады территориальной обороны Игорь.
«Риск того, что наши войска будут отрезаны, очень высок, связь между командующими в Сумах и их людьми в России прервана», — заявил украинский капитан. Его слова передает испанское издание Pais.
По информации газеты, в окружении в Курской области могут оказаться от шести до 10 тысяч военнослужащих ВСУ. Сейчас основной задачей для украинской стороны является эвакуация этих сил, однако передвижение затруднено из-за активного использования российскими силами беспилотников, авиабомб и артиллерии.
Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие группировки «Север» успешно провели операцию по освобождению 12 населенных пунктов и очистили свыше 100 квадратных километров территории в Курской области. В список освобожденных населенных пунктов входят Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный. Операция по зачистке территории также оказалась успешной.
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