Два заведения в Екатеринбурге внезапно перестали пускать гостей и отвечать на звонки. Скрин

В Екатеринбурге закрылись ресторан Loza at Mount и кофейня Loza coffee

12 марта 2025 в 17:16 Размер текста - 17 +

Loza coffee открылась в августе 2022 года Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге спустя два года закрылся ресторан европейской кухни Loza at Mount. Вместе с ним прекратила работу кофейня Loza coffee. Заведения располагались в бывшем монетном дворе на улице Горького: здесь в XVIII веке чеканили медные деньги для всей России. «Сейчас этот филиал временно закрыт, но вернется к работе через некоторое время. Уточняйте информацию у компании», — указано в онлайн-картах. Дозвониться до кофейни и ресторана невозможно: на том конце провода бот отвечает, что абонент недоступен. Место отличалось тем, что с него открывался красивый вид на Плотинку. На первом этаже находилась Loza coffee с качелями-штопорами, она открылась в 2022 году. В апреле 2023-го на втором этаже запустили ресторан, где подавали редкие молдавские вина, окрошку на игристом вине, голубцы в виноградных листьях, мамалыгу и плацинду. За кухню отвечал шеф-повар Евгений Самков, владельцем выступал Николай Кайкы. Также ранее закрылось бистро «Сфера». Заведение делало ставки на французскую и итальянскую кухню и интерьер — в гастроточке был огромный стеклянный купол. Владельцы свернули проект спустя год. Скриншот из «2ГИС» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге спустя два года закрылся ресторан европейской кухни Loza at Mount. Вместе с ним прекратила работу кофейня Loza coffee. Заведения располагались в бывшем монетном дворе на улице Горького: здесь в XVIII веке чеканили медные деньги для всей России. «Сейчас этот филиал временно закрыт, но вернется к работе через некоторое время. Уточняйте информацию у компании», — указано в онлайн-картах. Дозвониться до кофейни и ресторана невозможно: на том конце провода бот отвечает, что абонент недоступен. Место отличалось тем, что с него открывался красивый вид на Плотинку. На первом этаже находилась Loza coffee с качелями-штопорами, она открылась в 2022 году. В апреле 2023-го на втором этаже запустили ресторан, где подавали редкие молдавские вина, окрошку на игристом вине, голубцы в виноградных листьях, мамалыгу и плацинду. За кухню отвечал шеф-повар Евгений Самков, владельцем выступал Николай Кайкы. Также ранее закрылось бистро «Сфера». Заведение делало ставки на французскую и итальянскую кухню и интерьер — в гастроточке был огромный стеклянный купол. Владельцы свернули проект спустя год.