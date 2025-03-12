Два заведения в Екатеринбурге внезапно перестали пускать гостей и отвечать на звонки. Скрин

В Екатеринбурге закрылись ресторан Loza at Mount и кофейня Loza coffee
© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе Loza. Екатеринбург, loza coffee
Loza coffee открылась в августе 2022 года Фото:

В Екатеринбурге спустя два года закрылся ресторан европейской кухни Loza at Mount. Вместе с ним прекратила работу кофейня Loza coffee. Заведения располагались в бывшем монетном дворе на улице Горького: здесь в XVIII веке чеканили медные деньги для всей России.

«Сейчас этот филиал временно закрыт, но вернется к работе через некоторое время. Уточняйте информацию у компании», — указано в онлайн-картах. Дозвониться до кофейни и ресторана невозможно: на том конце провода бот отвечает, что абонент недоступен.

Место отличалось тем, что с него открывался красивый вид на Плотинку. На первом этаже находилась Loza coffee с качелями-штопорами, она открылась в 2022 году. В апреле 2023-го на втором этаже запустили ресторан, где подавали редкие молдавские вина, окрошку на игристом вине, голубцы в виноградных листьях, мамалыгу и плацинду. За кухню отвечал шеф-повар Евгений Самков, владельцем выступал Николай Кайкы.

Также ранее закрылось бистро «Сфера». Заведение делало ставки на французскую и итальянскую кухню и интерьер — в гастроточке был огромный стеклянный купол. Владельцы свернули проект спустя год.

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В Екатеринбурге спустя два года закрылся ресторан европейской кухни Loza at Mount. Вместе с ним прекратила работу кофейня Loza coffee. Заведения располагались в бывшем монетном дворе на улице Горького: здесь в XVIII веке чеканили медные деньги для всей России. «Сейчас этот филиал временно закрыт, но вернется к работе через некоторое время. Уточняйте информацию у компании», — указано в онлайн-картах. Дозвониться до кофейни и ресторана невозможно: на том конце провода бот отвечает, что абонент недоступен. Место отличалось тем, что с него открывался красивый вид на Плотинку. На первом этаже находилась Loza coffee с качелями-штопорами, она открылась в 2022 году. В апреле 2023-го на втором этаже запустили ресторан, где подавали редкие молдавские вина, окрошку на игристом вине, голубцы в виноградных листьях, мамалыгу и плацинду. За кухню отвечал шеф-повар Евгений Самков, владельцем выступал Николай Кайкы. Также ранее закрылось бистро «Сфера». Заведение делало ставки на французскую и итальянскую кухню и интерьер — в гастроточке был огромный стеклянный купол. Владельцы свернули проект спустя год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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