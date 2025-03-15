Экс-помощник президента США раскрыл, где пройдет граница между Россией и НАТО

Граница между Россией и НАТО будет проведена от Баренцева моря, через Балтийское море до Черного моря. Об этом сообщил экс-помощник президента США по России и Евразии, политолог Томас Грэм.
«Стало ясно, какой будет граница между Россией и НАТО. И это будет линия, проведенная от Баренцева моря, через Балтийское море до Черного моря», — заявил Грэм. Его слова приводит РБК. Он также отметил, что интерес к дальнейшему расширению НАТО снизится не только в результате урегулирования украинского конфликта, но и в результате более широкой дискуссии о европейском единстве.
Кроме того, Грэм подчеркнул, что важно помнить, что вне НАТО осталось очень мало европейских стран. Он упомянул Украину, которая, по его словам, не сможет вступить в НАТО — по крайней мере, в ближайшей перспективе, и, вероятно, никогда; также Белоруссию, три страны на Кавказе, и две — три страны на Балканах. Грэм заявил, что если предполагать дальнейшие события, то альянс может расшириться на Балканы, и Босния и Герцеговина, вероятно, станет членом НАТО. Он не исключил, что со временем в альянс может войти и Сербия.
Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что вопрос о вступлении Украины в альянс больше не рассматривается. По его словам, президент США Дональд Трамп снял данный вопрос с повестки.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО на восток стало причиной начала спецоперации. Он отметил, что это не Россия двигалась к границам стран НАТО, а НАТО подошло вплотную к России, и подчеркнул, что страна только защищает своих людей на исторических территориях.
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