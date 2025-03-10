Из Челябинска в Курган полетит пассажирский самолет с ценой билета в две тысячи

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Улететь из Челябинска в Курган можно только 15 марта
Улететь из Челябинска в Курган можно только 15 марта Фото:

Из Челябинска в Курган 15 марта полетит пассажирский самолет Boeing 737. Об этом говорится на сайте аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Рейс Y73606 Челябинск-Курган авиакомпании NordStar. Вылет: 09:35. Прилет: 10:30», — говорится на онлайн-табло челябинского аэропорта. Стоимость билета составляет 2 034 рубля.

Рейс будет разовым, пояснили в NordStar. «Это один рейс. Обратное возвращение также не планируется», — сообщили URA.RU в справочной авиакомпании.

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Из Челябинска в Курган 15 марта полетит пассажирский самолет Boeing 737. Об этом говорится на сайте аэропорта имени Игоря Курчатова. «Рейс Y73606 Челябинск-Курган авиакомпании NordStar. Вылет: 09:35. Прилет: 10:30», — говорится на онлайн-табло челябинского аэропорта. Стоимость билета составляет 2 034 рубля. Рейс будет разовым, пояснили в NordStar. «Это один рейс. Обратное возвращение также не планируется», — сообщили URA.RU в справочной авиакомпании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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