Из Челябинска в Курган полетит пассажирский самолет с ценой билета в две тысячи

Улететь из Челябинска в Курган можно только 15 марта
Из Челябинска в Курган 15 марта полетит пассажирский самолет Boeing 737. Об этом говорится на сайте аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Рейс Y73606 Челябинск-Курган авиакомпании NordStar. Вылет: 09:35. Прилет: 10:30», — говорится на онлайн-табло челябинского аэропорта. Стоимость билета составляет 2 034 рубля.
Рейс будет разовым, пояснили в NordStar. «Это один рейс. Обратное возвращение также не планируется», — сообщили URA.RU в справочной авиакомпании.
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