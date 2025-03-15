15 марта 2025
14 марта 2025

Еще два населенных пункта Прикамья претендуют на звание самых красивых в России

© Служба новостей «URA.RU»
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По замыслу организаторов, новый статус открывает территориям дополнительные возможности для развития туризма
По замыслу организаторов, новый статус открывает территориям дополнительные возможности для развития туризма Фото:

Вслед за Чердынью еще два исторических поселения Прикамья — Кын и Усолье — проходят оценку на вступление в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. На сайте проекта кратко рассказали об истории и достопримечательностях, а также выложили информацию о территориях, которая может понадобиться туристам. На это обратил внимание корреспондент URA.RU.

«Кын и Усолье славятся уникальными памятниками архитектуры и живописной природой. Оба населенных пункта сейчас находятся на этапе экспертной оценки. Окончательное решение будет принято после изучения историко-культурного наследия, инфраструктуры и туристического потенциала», — пояснил корреспондент информационного агентства.

Чтобы присоединиться к ассоциации, населенный пункт должен соответствовать 12 критериям. Несколькими днями ранее Чердынь признали одним из самых красивых городов страны. Населенный пункт стал первой территорией Пермского края, удостоенной этого звания.

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Вслед за Чердынью еще два исторических поселения Прикамья — Кын и Усолье — проходят оценку на вступление в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. На сайте проекта кратко рассказали об истории и достопримечательностях, а также выложили информацию о территориях, которая может понадобиться туристам. На это обратил внимание корреспондент URA.RU. «Кын и Усолье славятся уникальными памятниками архитектуры и живописной природой. Оба населенных пункта сейчас находятся на этапе экспертной оценки. Окончательное решение будет принято после изучения историко-культурного наследия, инфраструктуры и туристического потенциала», — пояснил корреспондент информационного агентства. Чтобы присоединиться к ассоциации, населенный пункт должен соответствовать 12 критериям. Несколькими днями ранее Чердынь признали одним из самых красивых городов страны. Населенный пункт стал первой территорией Пермского края, удостоенной этого звания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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