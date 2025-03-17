Челябинка с очень большими губами вышла в эфир шоу на НТВ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогера из Магнитогорска Челябинской области Александру Домбаеву, напугавшую размером губ жениха в одном из выпусков шоу «Давай поженимся», показали в эфире телеканала НТВ. В выпуске шоу «Звезды сошлись» женщина призналась, что уменьшала свои губы уже три раза.

«Скромный вариант сейчас уже. Я три раза их уменьшала, но решила, что без губ я себе не нравлюсь», — заявила Домбаева в эфире.

Блогер призналась, что в месяц на губы у нее уходить три тюбика помады. На шоу также показали фото челябинки до вмешательств косметолога. Гости студии восхитились внешностью Домбаевой на старых снимках. На это женщина ответила лишь: «и вы считаете это красиво?».

У женщины также поинтересовались, испытывает ли она трудности в быту из-за такого размера губ: удобно ли пить из трубочки и есть. Домбаева подчеркнула, что никаких неудобств филлеры ей не приносят.

Домбаева ранее появлялась в эфирах других шоу. В 2020 году женщина пришла на шоу «Давай Поженимся», где напугала потенциального жениха размерами своих губ. Позже источник URA.RU рассказал, что эпатажная челябинка является дочкой экс-главы Агаповского района Александра Домбаева.