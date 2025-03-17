Новый выезд из Академического на ЕКАД обойдется в сотни миллионов рублей

Строительство новой развязки на участке улицы Амундсена — от Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) — обойдется в 968,3 миллиона рублей. Торги на строительство выиграло «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), следует из данных на сайте «Госзакупок».
Развязка будет возведена на разных уровнях, всего будет четыре съезда. Кроме того, заасфальтируют 1,1 километра улицы Амундсена, на этом же участке обустроят велодорожку и тротуар. Работы планируется завершить к 1 марта 2028 года.
В апреле 2024 года мэрия опубликовала схему выезда. Затем жители могли ознакомиться с экспозицией проектов, которые рассматривались на общественных обсуждениях. Проект по продлению улицы Амундсена представили на мероприятии по запуску трамвайной линии в Академический район.
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