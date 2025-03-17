17 марта 2025

Новый выезд из Академического на ЕКАД обойдется в сотни миллионов рублей

На строительство выезда из Академического потратят 968 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новая дорога будет четырехполосной
Новая дорога будет четырехполосной Фото:

Строительство новой развязки на участке улицы Амундсена — от Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) — обойдется в 968,3 миллиона рублей. Торги на строительство выиграло «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), следует из данных на сайте «Госзакупок».

Развязка будет возведена на разных уровнях, всего будет четыре съезда. Кроме того, заасфальтируют 1,1 километра улицы Амундсена, на этом же участке обустроят велодорожку и тротуар. Работы планируется завершить к 1 марта 2028 года. 

В апреле 2024 года мэрия опубликовала схему выезда. Затем жители могли ознакомиться с экспозицией проектов, которые рассматривались на общественных обсуждениях. Проект по продлению улицы Амундсена представили на мероприятии по запуску трамвайной линии в Академический район.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Строительство новой развязки на участке улицы Амундсена — от Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) — обойдется в 968,3 миллиона рублей. Торги на строительство выиграло «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), следует из данных на сайте «Госзакупок». Развязка будет возведена на разных уровнях, всего будет четыре съезда. Кроме того, заасфальтируют 1,1 километра улицы Амундсена, на этом же участке обустроят велодорожку и тротуар. Работы планируется завершить к 1 марта 2028 года.  В апреле 2024 года мэрия опубликовала схему выезда. Затем жители могли ознакомиться с экспозицией проектов, которые рассматривались на общественных обсуждениях. Проект по продлению улицы Амундсена представили на мероприятии по запуску трамвайной линии в Академический район.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...