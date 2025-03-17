Петербургский суд лишил лицензии клинику «Абриелль», где скончалась пациентка

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти аннулировал лицензию медицинского учреждения «Абриелль», в котором после липосакции скончалась пациентка. Об этом стало известно 78.ru.
«Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области во вторник отозвал лицензию у клиники „Абриелль“, в которой в сентябре 2023 года скончалась пациентка», — пишет 78.ru. Суд нашел достаточными основания для отзыва лицензии, учитывая отсутствие в клинике отделения реанимации и неполный штат квалифицированных сотрудников. Также было установлено, что клиника не исполнила предписания о устранении нарушений, выданные ранее.
В дополнение к аннулированию лицензии, с клиники «Абриелль» было взыскано 50 тысяч рублей в качестве государственной пошлины. Владелица клиники, Мария Левицкая (Бурлова), которая также является исполнителем нескольких неудачных операций, находится под домашним арестом. Ее отсутствие на судебном заседании отмечено как факт, возможно, указывающий на ее отношение к происходящему.
Клиника «Абриелль» попала в центр скандалов не впервые. Ранее, в августе 2023 года, после проведения липосакции, скончалась одна из пациенток. В том же месяце был зафиксирован еще один инцидент, когда во время операции другой пациентке было проткнуто легкое. А годом ранее, после брахиопластики, у другой женщины развились серьезные осложнения. Все операции проводила Мария Левицкая.
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