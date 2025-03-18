Экс-зампрокурора Магнитогорска Богухвал отменили условный срок

Челябинский областной суд 18 марта отменил условный срок за сбыт наркотиков и мошенничество бывшему зампрокурора Ленинского района Магнитогорска Надежде Богухвал. Об этом URA.RU сообщил источник в суде.
«Суд отменил приговор в части осуждения за мошенничество и постановил апелляционный приговор, которым признал Богухвал виновной в самоуправстве. При этом суд освободил Богухвал от наказания в связи с истечением сроков давности. Суд также изменил приговор в части осуждения за сбыт наркотиков. Отменено указание на условное осуждение, но предоставлена отсрочку от отбывания наказания», — сообщил инсайдер.
Источник пояснил, речь идет об отсрочке до того времени, когда ребенку Богухвал исполнится 14 лет. При достижении этого возраста будет решаться вопрос, отправлять ли экс-прокурора в колонию. В большинстве случаев тех, кому была предоставлена такая отсрочка, оставляют на воле. При условии, что за время отсрочки не было со стороны фигуранта нарушений.
Богухвал попала под следствие в сентябре 2023 года. Ее обвинили в сбыте наркотиков. Женщина сразу пояснила, что не подозревала, что стала частью наркоцепочки. Она рассказала, что запрещенные вещества принадлежали ее умершему мужу. Найдя его запасы, она попросила зятя Сергея Макарова, работавшего тогда в отделе по контролю наркотиков, выбросить находку. Тот согласился, но вместо порученного задания перепродал содержимое пакетика. Когда на Макарова вышли силовики он сдал тещу, что позволило ему отделаться достаточно легким наказанием: три с половиной года колонии. В ходе судебного следствия женщина заявила, что Макаров оговорил ее.
По ходу расследования в деле Богухвал появилась статья о мошенничестве. В качестве потерпевшей выступала ее дочь — Любовь Макарова. Предварительно, после смерти мужа экс-зампрокурора продала его имущество, не разделив вырученную сумму с детьми.
Приговор Богухвал вынесли в ноябре 2024 года. Ее признали виновной по всем пунктам обвинения. Бывшему зампрокурора назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на пять лет.
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