Театры Екатеринбурга готовят громкие премьеры перед закрытием сезона

До начала лета екатеринбуржцы увидят три премьеры. Свердловский театр драмы планирует завершить сезон мюзиклом «Камень» на основе уральских мифов и стихов Бориса Рыжего. Театре кукол занимается историей обиженного школьного учителя и постановкой в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Приступили к спектаклю, который стал возможен с помощью гранта губернатора. Авторы решили назвать его „Камень“, это сказ-мюзикл. Написан он по оригинальному либретто, с оригинальной музыкой. История вневременная, но задевает Екатеринбург 90-х: там переплетаются мотивы, которые были у Алексея Иванова в „Ненастье“ и „Ебурге“, сказы Павла Бажова. Говорят герои текстами песен, написанных Тарасом Михалевским на стихи Бориса Рыжего и Майи Никулиной», — заявил директор Свердловского театра драмы Алексей Бадаев на пресс-конференции в ТАСС.
В постановке будут присутствовать и рок-мотивы. Предпоказ намечен на 2 или 3 июля, а полноценная премьера пройдет в августе.
В Екатеринбургском театре кукол 30 мая покажут премьеру «Отомстить до перемены», постановкой занимается питерская труппа. В спектакле затронут проблемы современной школы и взаимоотношения детей: в центре истории будет школьный учитель, который желает отомстить ученикам-обидчикам.
Также в театре работают над постановкой «Неукротимый. Повесть о собаке» к 80-летию Победы. «Мы обратились к теме животных на войне, что она из себя представляла. Я думаю, что это наша тема», — заявил директор театра кукол Петр Стражников.
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