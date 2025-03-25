Театры Екатеринбурга готовят громкие премьеры перед закрытием сезона

Театр драмы готовит мюзикл про Екатеринбург 90-х на стихи Бориса Рыжего
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Премьерные показы пройдут перед окончанием театрального сезона (архивное фото)
Премьерные показы пройдут перед окончанием театрального сезона (архивное фото) Фото:

До начала лета екатеринбуржцы увидят три премьеры. Свердловский театр драмы планирует завершить сезон мюзиклом «Камень» на основе уральских мифов и стихов Бориса Рыжего. Театре кукол занимается историей обиженного школьного учителя и постановкой в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

«Приступили к спектаклю, который стал возможен с помощью гранта губернатора. Авторы решили назвать его „Камень“, это сказ-мюзикл. Написан он по оригинальному либретто, с оригинальной музыкой. История вневременная, но задевает Екатеринбург 90-х: там переплетаются мотивы, которые были у Алексея Иванова в „Ненастье“ и „Ебурге“, сказы Павла Бажова. Говорят герои текстами песен, написанных Тарасом Михалевским на стихи Бориса Рыжего и Майи Никулиной», — заявил директор Свердловского театра драмы Алексей Бадаев на пресс-конференции в ТАСС.

В постановке будут присутствовать и рок-мотивы. Предпоказ намечен на 2 или 3 июля, а полноценная премьера пройдет в августе.

В Екатеринбургском театре кукол 30 мая покажут премьеру «Отомстить до перемены», постановкой занимается питерская труппа. В спектакле затронут проблемы современной школы и взаимоотношения детей: в центре истории будет школьный учитель, который желает отомстить ученикам-обидчикам.

Также в театре работают над постановкой «Неукротимый. Повесть о собаке» к 80-летию Победы. «Мы обратились к теме животных на войне, что она из себя представляла. Я думаю, что это наша тема», — заявил директор театра кукол Петр Стражников.

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До начала лета екатеринбуржцы увидят три премьеры. Свердловский театр драмы планирует завершить сезон мюзиклом «Камень» на основе уральских мифов и стихов Бориса Рыжего. Театре кукол занимается историей обиженного школьного учителя и постановкой в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.  «Приступили к спектаклю, который стал возможен с помощью гранта губернатора. Авторы решили назвать его „Камень“, это сказ-мюзикл. Написан он по оригинальному либретто, с оригинальной музыкой. История вневременная, но задевает Екатеринбург 90-х: там переплетаются мотивы, которые были у Алексея Иванова в „Ненастье“ и „Ебурге“, сказы Павла Бажова. Говорят герои текстами песен, написанных Тарасом Михалевским на стихи Бориса Рыжего и Майи Никулиной», — заявил директор Свердловского театра драмы Алексей Бадаев на пресс-конференции в ТАСС. В постановке будут присутствовать и рок-мотивы. Предпоказ намечен на 2 или 3 июля, а полноценная премьера пройдет в августе. В Екатеринбургском театре кукол 30 мая покажут премьеру «Отомстить до перемены», постановкой занимается питерская труппа. В спектакле затронут проблемы современной школы и взаимоотношения детей: в центре истории будет школьный учитель, который желает отомстить ученикам-обидчикам. Также в театре работают над постановкой «Неукротимый. Повесть о собаке» к 80-летию Победы. «Мы обратились к теме животных на войне, что она из себя представляла. Я думаю, что это наша тема», — заявил директор театра кукол Петр Стражников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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